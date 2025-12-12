Emre Belözoğlu: Bu ligde maç kazanmak kolay değil

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Kasımpaşa, konuk ettiği Gençlerbirliği ile golsüz berabere kaldı.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Bizim konumumuz itibarıyla çok önemli bir maçtı. Maçın içinde oyuncular çok istekliydi. Momentumun bize geçtiği anlar var. Totalde bence bugün oyuncularım çok iyi mücadele etti. İkinci yarı maçın bize geldiği anlar var. Yenmek istiyorduk. Devreyi sahamızda hiç maç kazanmadan kapatmak tabii ki kendi içinde problem gibi görünse de takımın ivmelendiğini hissediyorum. Altı tane antrenman yaptık geldiğimizden beri. Bir buçuk taktik antrenmanla bu maça çıktık. Enerjisi yüksek ve iyi bir grubumuz var, gösterdiğimizi yapmaya çalışan bir grup var. Kazanmak isterdik. Bu ligde maç kazanmak kolay değil. Biraz daha küçük dokunuşlar yaparak daha net galibiyetler alacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

"OYUNCULARIMIN TESİSLERE MUTLU GELMESİNİ İSTİYORUM"

Ligin devre arası yaklaşırken takımda neleri değiştireceklerinin sorulması üzerine Belözoğlu, "Özellikle devre arasına girdiğimizde taktiksel anlamda takımın top rakipteyken beraber oynama alışkanlığını anlayışı değiştirmek için antrenmanlar yapma fırsatımız olacak. İçerideki rekabeti artıracak, daha da güçlendirecek oyuncular da katmak istiyoruz. Mevcut oyuncuların da enerjisi beni çok mutlu ediyor. Oyuncularımın tesislere mutlu gelmesini istiyorum. Belli mevkilerde sayısal eksiklerimiz var. Belli mevkilere bu anlamda doğru oyuncuları getirmek istiyoruz. Bence Şota hoca çok iyi işler yaptı, fizik olarak iyi bir takım bıraktı. Özellikle maçın ikinci yarısında fizik olarak takım çok üstündü takımımız" ifadelerini kullandı.