Fenerbahçeli Emre Belözoğlu, bu sezonki gerçek hedeflerinin Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak olduğunu söyledi. Bir televizyon kanalında "Sahur Özel" programına katılan Kaptan, “Şampiyonluk bu sezon için zor. Evet, matematiksel olarak şansımız devam ediyor ama Türkiye Kupası’nı kazanmak istiyoruz, hedefimiz o” dedi.

Çevrimiçi çalışmaların sürdüğünü belirten 39 yaşındaki futbolcu, “Haftanın 4 günü evde idman yapıyoruz. İyi çalışmaya gayret ediyoruz. İnsanlar dışarıya biz de sahaya çıkmak için sabırsızlanıyoruz. Şimdi Federasyon tarafından alınacak kararı bekliyoruz" diye konuştu.

Sağlık çalışanlarının çok önemli işler yaptığını söyleyen Emre Belözoğlu, “Mübarek Ramazan ayındayız. Bu zor dönemde çalışmak ve sokağa çıkmak zorunda olan vatandaşlarımız var. Allah onları ve sağlık personelimizi korusun. İnşallah bu zor günleri atlatacağız" ifadesini kullandı.

Ramazan ayı denildiğinde aklına çocukluğunun geldiğini de söyleyen deneyimli oyuncu, "Ramazanın kıymetini biraz daha fazla bilmemiz gerekiyor. Allah'ın bahşettiği en kıymetli aydayız" yorumunu yaptı.