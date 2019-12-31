Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu mücadele sonrasında açıklamalar yaptı.

Ligin ilk devresini değerlendiren kaptan tecrübeli futbolcu, "Puan olarak tam istediğimiz noktada olmasak da oyun anlamında bazı maçlarda seviyemizi yakaladık. Bazı mücadelelerde ise seviyemizin altına indiğimiz dönemler de oldu ama takımla alakalı olarak söyleyebileceğim daha iyi bir puanla bitirebilirdik. İkinci yarıda, ilk devrede yaptığımız hataları yapmazsak sezon sonunda istediğimiz puana ulaşarak şampiyonluğu elde edebiliriz" ifadelerini kullandı.

Deplasmandaki 9 maçta sadece 3 galibiyet alabilen Fenerbahçe'nin bu grafiğini yorumlayan Emre kendisi ve takımla ilgili özeleştiride bulunarak "Dış saha performansımız daha iyi olmalı. İnşallah bu maç, deplasman açısından güzel bir başlangıç olur. Bazen böyle çok da iyi oynamadığınız maçlarda ki bazı deplasmanlarda daha iyi oynadık ama kazanmanız gerekir. Bu maçta kazanmayı bildik. Rakipler de kazandı, o yüzden bu 3 puan çok önemliydi" dedi.

"İÇ SAHA PERFORMANSIMIZDAN MEMNUNUZ"

Ligin ikinci yarısındaki ilk 3 haftalık etapta Başakşehir ve Trabzonspor'la karşılaşacak olan sarı-lacivertlilerde fikstürü değerlendiren Emre "Şu an konuşmak için erken. Öncelikle iyi bir kamp dönemi geçirmemiz gerekiyor. Ligin ikinci yarısının ilk yarıya göre her zaman daha zorlu olduğunu da düşünürsek ikinci devreye iyi başlamak istiyoruz. Geride kalan süreçte kendi sahamızda çok büyük problemler yaşamadık gibi duruyor. Belki içeride bir tek Antalyaspor mağlubiyetini sayabiliriz. Onun dışında iyi bir iç saha performansımız vardı. Bizler gibi taraftarımız da bu performanstan memnun" yorumunda bulundu ve ekledi:

"Dış sahada bazı sıkıntılarımız vardı ama bu maçta kazanmak inşallah bize bir motivasyon olur. En azından taraftarlarımızı yılbaşı öncesinde biraz mutlu edebildiysek ne mutlu bizlere. Taraftarlarımız için de inşallah 2020 yılı kupayla taçlandıracağımız bir sene olur."

JAILSON'A ÖVGÜLER!

Çaykur Rizespor deplasmanında 3 puanı getiren golü tam 32 metreden atan Jailson'a da övgülerde bulundan kaptan, "Jailson çok enteresan bir oyuncu. Farklı mevkilerde de oynayabilen, çok iyi bir takım oyuncusu. Çok güzel bir gol attı, kendisini tebrik ediyorum. Galibiyeti getiren gol oldu. Bizi rahatlatan, en azından camiayı sezonun içinde tutan bir gol oldu gibi düşünüyorum. Herkes bir patlama yaşadı. Tebrik ederim, inşallah devamı gelir" ifadelerini kullandı.