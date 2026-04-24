        Emre Belözoğlu: Türkiye'de hakemler tam bir facia!

        Emre Belözoğlu: Türkiye'de hakemler tam bir facia!

        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk olduğu RAMS Başakşehir'e 4-0 yenilen Kasımpaşa'da teknik direktör Emre Belözoğlu, sergiledikleri performans karşısında hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Nisan 2026 - 23:15 Güncelleme:
        "Türkiye'de hakemler tam bir facia!"

        Kasımpaşa'da teknik direktör Emre Belözoğlu, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Mücadelede istedikleri performansı sahaya yansıtamadıklarını belirten Emre Belözoğlu, "Söylenebilecek çok fazla bir cümle yok diye düşünüyorum. Oyun olarak büyük bir hayal kırıklığı. Oyunun 1. dakikası itibarıyla takımımız bize bu duyguyu hiç vermedi. 9 haftadır iyi giden takımın bu kadar yumuşak kalması büyük bir hayal kırıklığı. Çıkarmamız gereken paylar var. Ne olursa olsun bu kadar kötü oyun beklemiyordum. Ayağa kalkmamız lazım. 6 puanlık fark var. Üç puanlık sistemde hiçbir şey matematiksel olarak bitmeden ciddiyetimizi bırakmamamız lazım. Bir hakem faciasına rağmen Başakşehir'i tebrik ederim. İşlerini çok kolaylaştıran bir hakem vardı. Net bir ofsayt gol verildi. Net bir kırmızı kart verilmedi. İkinci yarı yine net bir kırmızı kart verilmedi. Bence bu kadar kötü bir hakeme rağmen konuşulması gereken konu, takımın bu kadar isteksiz ve arzusuz oynaması. Önümüzde 9 puan var. Allah'ın izniyle ligde kalmak için her bir zerresine talip bir şekilde sahaya çıkacağız." diye konuştu.

        "TÜRKİYE'DE HAKEMLER BİR FACİA"

        Emre Belözoğlu, Türkiye'de hakemlerin kötü performansını izlemekten yorulduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Türkiye'de hakemler bir facia. Hemen hemen hepsi. Kariyerimde 24 seneye yakın futbol oynadım. 5-6 senedir de hocayım. Hiç bu sene kadar kötüsünü görmedim. Emek, hak ve hakkaniyet var. Hakemler adına Türkiye'de üzülmeyi bıraktım. Bu kadar kötü hakem performanslarını izlemekten fazlasıyla yorgunum. Onlar hakkında konuşmak dahi istemiyorum. Bugün ve Göztepe maçı dahil olmak üzere VAR ve AVAR'da da konuşulmayacak kadar çok kötü hatalar var. Onlar adına üzgün değilim çünkü bu meslekte en iyisini yapmak zorundasınız. Bu benim için de geçerli. İyi değilseniz bu mesleği yapamazsınız."

