A Milli Takımımızın Arnavutluk'u 1-0 yendiği maçta Cenk Tosun'un golünün ardından futbolcularımız asker selamıyla Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e destek vermişti. Bu gol sevinci dünyada yankı uyandırırken Almanya Milli Takımı'nda forma giyen Türk asıllı futbolcular Emre Can ve İlkay Gündoğan'ın sosyal medyada bu fotoğrafı beğendiği ve daha sonra beğenilerini geri aldıkları ortaya çıktı.

Alman basınından Kicker, bu olayla ilgili Emre Can ve İlkay Gündoğan'ın açıklamalarını yayınladı. Kicker'e göre İlkay Gündoğan, "Politik olduğunu görünce beğeniyi geri aldım. Geçen yıl olanlardan sonra isteyeceğim son şey politik bir açıklama yapmak. Bu yüzden beğeniyi geri aldım. U-21 Milli Takımı'ndan arkadaşım Cenk Tosun, gol attığı için mutlu oldum. Galibiyet golünü attı" dedi.

Emre Can'ın ise "İçeriğe dikkat etmeden beğendim. Savaşın her türlüsüne karşıyım" dediği belirtildi.

Habere göre; Almanya Futbol Federasyonu, milli maç için Estonya'da bulunan futbolcularla maçın ardından görüşme yapacak.

Geçtiğimiz yıl İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf Almanya'da gündem olmuştu.