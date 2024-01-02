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        Haberler Magazin Emre Karayel'in annesi Türkan Onat hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Emre Karayel'in acı günü

        Emre Karayel'in annesi Türkan Onat, hayatını kaybetti. Karayel, acı haberi "Annemiz Türkan Onat vefat etmiştir. Cenazesi bugün Şakirin Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip defnedilecektir" sözleriyle duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.01.2024 - 11:56 Güncelleme: 02.01.2024 - 11:56
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        Emre Karayel, aldığı haberle sarsıldı. Emre Karayel'in annesi Türkan Onat hayata veda etti.

        Emre Karayel ve annesi Türkan Onat
        Emre Karayel ve annesi Türkan Onat

        Acı haberi sosyal medya hesabından yayımladığı mesaj ile duyuran Emre Karayel, "Annemiz Türkan Onat vefat etmiştir. Cenazesi bugün Şakirin Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip defnedilecektir. Toprağın bol mekânın cennet olsun anacım. Allah gani gani rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

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        #Emre Karayel
        #Türkan Onat
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