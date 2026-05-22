Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Emre Kaya, geçtiğimiz akşam Tarkan hakkındaki sözlerine açıklık getirdi. Yaptığı yorumların yanlış yere çekildiğini iddia eden şarkıcı, "Sözlerim cımbızla çekildi ve bambaşka bir yere taşındı" ifadelerini kullandı.

Tarkan için "Besteci değil" ifadesinin kamuoyunda yanlış yorumlandığını söyleyen Emre Kaya, "Tarkan Türkiye’nin en önemli sahne insanlarından biri. Benim söylediğim Tarkan’ın sanatçılığıyla ilgili değildi. Sadece bazı bestelerinin benim sahne karakterime uymadığını ifade ettim" sözlerini kullandı.

Şarkıcı, Tarkan'ın kendisi hakkında yaptığı "İçimin yağları eridi" yorumu ile ilgili ise, "Belki o an farklı algıladı ya da sinirle söyledi. Ama benim ona karşı hiçbir kötü duygum yok" dedi. Tarkan'a olan sevgisini yineleyen şarkıcı, "Ona karşı en ufak bir kırgınlığım yok. Çok seviyorum ve çok saygı duyuyorum" sözleriyle tartışmalara açıklık getirdi.

Kaya, öte yandan Tarkan'ın 'Megastar' olarak anılması hakkında sorulara ise, "Tarkan tabii ki çok iyi bir sanatçı ona verilmiş bir ünvan var. Bu da gayet normal. Sadece Tarkan değil; Kenan Doğulu, Serdar Ortaç, Mustafa Sandal ve Sezen Aksu gibi sanatçılarımız da Megastar" yanıtını verdi.