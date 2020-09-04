Emre Kılınç: Rakibimiz bizden daha çok istedi

Alınan mağlubiyetten dolayı çok üzgün olduklarını belirten Emre Kılıç “Öncelikle çok üzgünüz. Sivas bizim evimiz. Buradan galibiyetle ayrılmak istiyorduk. Bu maçların hepsi çok değerli bizim için. Maçtan önce kazanmayı çok istiyorduk. Rakibimiz bizden daha fazla istiyor gibiydi. Onların daha hazır olmasının skorda etken olduğunu düşünüyorum. 9 aydır bir arada olmayan bir takımımız var. Yeni arkadaşlarımız aramıza katıldı. Çok farklı bir kadro ile sahaya çıktık. Elimizden geleni yaptık ama yeterli olmadı. Yediğimiz golde de yapabileceğimiz hiç bir şey yoktu. Önümüzde bir Sırbistan maçı var. Bugün bunu unutup Sırbistan maçına hazırlanmamız lazım” dedi.