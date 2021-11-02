Cue Art Space, çağdaş sanatçı Emre Yusufi’nin uzun bir süreden sonra Türkiye’deki ilk solo sergisi Harmony of Contrast’ı Yapı Kredi bomontiada’da izleyici ile buluşturuyor. GROHE Türkiye’nin desteği ile gerçekleşen sergi 6-30 Kasım 2021 tarihleri arasında ziyarete açık olacak. Serginin küratörlüğünü ise Ferdan Yusufi üstleniyor.

Harmony of Contrast sergisi, izleyicilere uluslararası ve ulusal sanat platformlarında çalışmaları yakından takip edilen Emre Yusufi’nin heykel, dijital ve NFT formatındaki son dönem çalışmalarını keşfetme fırsatı sunuyor. 2018’de Divine Selfie adlı selfi çekebilen Herkül heykelinde, günümüz sanat izleyicisinin sanatla kurduğu ilişkiyi ve etkileşimi ele alışıyla ses getiren Emre Yusufi, Harmony of Contrast sergisinde Herkül’ü içinde bulunduğumuz yüzyılın insanını yansıtarak çağdaş bir şekilde işlediği serisine devam ediyor.

Olimpos Dağı’nın ve tanrıların kralı Zeus’la Miken Kralı’nın kızı ölümlü Alkmene’nin oğlu, güç sembolü yarı tanrı yarı insan, Yunan mitolojisindeki adıyla Herakles, Roma mitolojisinde Herkül, Emre Yusufi’nin çağdaş, eğlenceli ve ironik üsluptaki çalışmalarında tekrar beden buluyor. Sanatçı bu ikonik geçmişi, detaylardaki nokta atışlarıyla ve zeki oyunlarla yeniden yorumluyor ve şekillendiriyor. İtalyan Sanat Eleştirmeni Maurizio Vitiello’nun sergi kataloğu için kaleme aldığı yazıda ifade ettiği gibi; Emre Yusufi heykellere“(…)rüya gibi nefeslerle hayat veriyor, bulaşıcı bir çağdaş gülümseme ile güçlendiriyor, heterodoks işaretlerle besliyor, çağdaş hareketlerle canlandırıyor ve gençlik aşılıyor.”

Emre Yusufi

Emre Yusufi’nin “Harmony of Contrast” sergisi, Yapı Kredi bomontiada Galeri’de Salı-Pazar günleri 11:00 ile 20:00 saatleri arasında ücretsiz gezilebilir.