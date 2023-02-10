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En ağır ikinci can kaybı

Ülkemizin son 120 yıllık tarihinde 5 ve üzeri şiddete sahip birçok yıkıcı deprem meydana geldi. Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizi kapsayan yıkıcı iki depremde yaşanan can kaybı, son 120 yılın en ağır ikinci can kaybı oldu

En ağır ikinci can kaybı
HABERTURK.COM

Kahramanmaraş merkezli 10 ilimizde yıkıcı etkiye sahip 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı ne yazık ki an be an artıyor.

Depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı ne yazık ki 4'üncü günde 17.674'e ulaştı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem - Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nin verilerine göre vefat sayısı, son 120 yılda ülkemizde meydana gelen depremlerde en ağır ikinci can kaybı oldu.

En ağır can kaybı, 1939 Erzincan depreminde yaşanmış, 32.968 kişi hayatını kaybetmişti
1999 Gölcük depreminde ise enkaz altından 17.470 kişinin cansız bedeni çıkarılmıştı.

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