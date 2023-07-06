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        En çok ekmek tüketen ülkeler belli oldu! Peki, Türkiye kaçıncı sırada?

        Ekmek her kültürde vazgeçilmez gıdalardan birisi ancak dikkatli tüketilmesi gerekiyor. Peki, hangi ülke en çok ekmeği tüketiyor? İşte, en çok ekmek tüketen ülkeler ve Türkiye'nin sırası...

        Habertürk
        Giriş: 06.07.2023 - 16:37
        1

        TÜRKİYE

        Dünyada en çok ekmek tüketen ülkeler arasında birinci sırada Türkiye yer alıyor. Statista ve World Bank gibi araştırma şirketleri tarafından elde edilen verilere göre Türkiye'de bir kişi yılda 199.6 kg ekmek tüketiyor. 

         

        2

        SIRBİSTAN VE KARADAĞ

        Listeye göre ikinci sırada Sırbistan ve Karadağ yer alıyor. Sırbistan'da bir kişi yılda 135 kg ekmek tüketiyor.

         

        3

        BULGARİSTAN

        Listenin üçüncü sırasında yılda kişi başı 131.1 kg ekmek tüketimi ile Bulgaristan yer alıyor.

         

        4

        UKRAYNA

        Dördüncü sırada yılda kişi başı 88 kg ekmek tüketimi ile Ukrayna yer alıyor.

         

        5

        KIBRIS

        Kıbrıs yılda kişi başı 74 kg ekmek tüketerek 5. sırada yer alıyor.

         

        6

        ARJANTİN

        Arjantin'de yılda kişi başına 72 kg ekmek tüketiliyor ve 6. sıradalar.

         

        7

        PORTEKİZ

        7. sırada yer alan Portekiz yılda kişi başına 70 kg ekmek tüketiyor.

         

        8

        POLONYA

        Polonya'da yılda kişi başına 70 kg ekmek tüketiliyor ve 8. sırada yer alıyor.

         

        9

        DANİMARKA

        Danimarka listenin 9. sırasında yer alıyor ve ülkede yılda kişi başına 70 kg ekmek tüketiliyor.

         

        10

        YUNANİSTAN

        Yunanistan listenin 10. sırasında yer alıyor, ülkede yılda kişi başına 70 kg ekmek tüketiliyor.

         

        11

        HİNDİSTAN

        Listede yer alan 37 ülkeden en sonuncu sırada yer alan Hindistan yılda kişi başına 1.75 kg ekmek yiyerek dünyanın en az ekmek tüketen ülkelerinden birisi oldu.

        Kaynak: Guinnessworldrecords, Statista, World Bank

         

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