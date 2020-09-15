En çok kazanan futbolcular açıklandı. Forbes dergisinin maaş, sponsor gelirleri ve bonusları hesaba katarak hazırladığı listede, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Messi, 126 milyon dolar'la 2020 yılının en fazla kazanan futbolcusu oldu.
Messi'nin ardından İtalya ekibi Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, 117 milyon dolar kazancıyla ikinciliği elde etti.
Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımında görev yapan Brezilyalı Neymar, 96 milyon dolar geliriyle üçüncü sıraya yerleşti.
Bu yılın en fazla kazanan ilk 10 futbolcusu şöyle:
|Futbolcu
|Kulüp
|Gelir (dolar)
|1
|Lionel Messi
|Barcelona
|126 milyon
|2
|Cristiano Ronaldo
|Juventus
|117 milyon
|3
|Neymar
|PSG
|96 milyon
|4
|Kylian Mbappe
|PSG
|42 milyon
|5
|Muhammed Salah
|Liverpool
|37 milyon
|6
|Paul Pogba
|Manchester United
|34 milyon
|7
|Antoine Griezmann
|Barcelona
|33 milyon
|8
|Gareth Bale
|Real Madrid
|29 milyon
|9
|Robert Lewandowski
|Bayern Münih
|28 milyon
|10
|David De Gea
|Manchester United
|27 milyon
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