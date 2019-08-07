En çok kazanan kadın sporcu Serena Williams! - Tenis haberleri

Forbes dergisinin Haziran 2018 ile Haziran 2019 arasındaki maaş, sponsor gelirleri ve bonusları hesaba katarak hazırladığı listede, en çok kazanan kadın sporculara yer verildi.

Hamile olduğu için tenise ara veren Amerikalı tenisçi, 14 aylık ara ardından kortlara döndü ve katıldığı son 6 grand slam turnuvasının 3'ünde final oynayan 37 yaşındaki Williams, sponsorluk anlaşmaları sayesinde 29,2 milyon dolar gelire ulaşarak söz konusu dönemde en çok kazanan kadın sporcular listesinde zirveyi bırakmadı.

Kariyerinde ABD Açık ve Avustralya Açık şampiyonlukları bulunan Japon raket Naomi Osaka, 24,3 milyon dolar kazancıyla ikinci sıraya yerleşirken, Alman tenisçi Angelique Kerber ise 11,8 milyon dolarlık geliriyle üçüncü sırayı aldı.

Tamamını tenisçilerin oluşturduğu son bir yılın en fazla kazanan 10 kadın sporcusu şöyle:

Sporcu Branş Kazanç (dolar)

1 Serena Williams Tenis 29,2 milyon

2 Naomi Osaka Tenis 24,3 milyon

3 Angelique Kerber Tenis 11,8 milyon

4 Simona Halep Tenis 10,2 milyon

5 Sloane Stephens Tenis 9,6 milyon

6 Caroline Wozniacki Tenis 7,5 milyon

7 Maria Sharapova Tenis 7 milyon

8 Karolina Pliskova Tenis 6,3 milyon

9 Elina Svitolina Tenis 6,1 milyon

10 Venus Williams Tenis 5,9 milyon