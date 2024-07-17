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        Haberler Bilgi Ekonomi En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL oldu! Kimler ek zamdan yararlanacak, maaş farkı ne zaman ödenecek?

        En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL oldu! Kimler ek zamdan yararlanacak?

        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni, TBMM Başkanlığına sundu. Bu kapsamda en düşük emekli maaşı 10 bin TL'den, 12 bin 500 TL'ye çıktı. Peki, emekli ek zammı kimleri etkileyecek ve maaş farkları ne zaman yatacak? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2024 - 08:54 Güncelleme: 17.07.2024 - 08:54
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        AK Parti Meclis Grubu Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığının 10 bin liradan 12 bin 500 liraya yükseltileceğini açıkladı. Yeni düzenlemeden 3 milyonu aşkın emekli yararlanacak ve bütçeye maliyeti 33.2 milyar olacak. Peki, kimler 12 bin 500 TL alacak ve maaş farkları ne zaman yatacak? İşte, detaylar...

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        KİMLER 12 BİN 500 TL ALACAK?

        Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç'ın 17 Temmuz 2024 tarihli haberine göre;

        En düşük emekli aylığı 10.000 TL olarak kalsaydı 1 milyon 780 bin kişinin aylığı temmuz ayında artmamış olacaktı. Bu düzenlemeyle ocak – haziran döneminde ek ödeme dahil kök aylığı 8.018 TL ve altında olanların tamamının emekli aylığı 2.500 TL artacak.

        Kök aylığı 8.018 TL ile 10.000 TL arasında olan yaklaşık 1,9 milyon kişinin aylığı da yapılan düzenlemeden etkilenecek.

        Tüm emeklilerin kök aylıkları önce yüzde 24,73 oranında artırılacak. Bu artış sonrasında 12.500 TL’nin altında kalan aylıklar hazine desteği ile 12.500 TL’ye tamamlanacak.

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        Örneğin, ek ödeme dahil 8.500 TL olan kök aylık yüzde 24,73 oranında artırıldığında 10.602 TL oluyor. Bu kişiye 1.898 TL hazine desteği sağlanarak aylığı 12.500 TL’ye yükseltilecek.

        Ek ödeme dahil 9.000 TL olan kök aylık ise yüzde 24,73 artırıldığında 11.226 TL’de kalacak. Bu kişiye ise 1274 TL hazine desteği sağlanarak aylığı 12.500 TL’ye tamamlanacak.

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        "SEYYANEN ZAM SÖZ KONUSU DEĞİL"

        Emeklilere yapılan zammın seyyanen zam olmadığını ifade eden Güler, "Biliyorsunuz emeklilik maaşı, ödenen prim, ödenen süre ve yaş ile ilgili olarak belirlenen bir formül ile hesaplanıyor. 10 bin TL'nin altında emekli maaşı alan emeklilerimizin Hazine ve Maliye Bakanlığımızın bütçe desteğiyle 12 bin 500 liraya tamamlanmasıdır. Herhangi bir şekilde seyyanen zam gibi bir şey söz konusu değil. Biz bütün emeklilerimizin bu ay içinde enflasyon rakamları noktasında neyse oran, bu zamları yaptık. Şu anda zamlar yansımış durumda" dedi.

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        MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

        Söz konusu düzenleme önce TBMM Plan Bütçe Komisyonu’nda, ardından Genel Kurul’da görüşülecek. Görüşmelerin tamamlanmasının gelecek haftayı bulması bekleniyor.

        Görüşmeler devam ederken birçok emekli, maaşını almış olacak. Teklif yasalaştıktan sonra yeni düzenlemeden etkilenen emeklilere maaş farkı ödenecek.

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