En fazla göç veren şehir İstanbul
2023 yılında yurt içinde İstanbul'a 412 bin 707 kişi göç ederken, bu şehirden ayrılan sayısı 581 bin 330 oldu. Böylece Türkiye'nin en kalabalık şehri geçen yıl 168 bin 623 net göç vermiş oldu. Geçen yıl İstanbul'dan ayrılanların yaklaşık yüzde 23'ü daha iyi konut ve yaşam koşullarına ulaşmak için göç kararı aldı
TÜİK 2023 yılına ilişkin iç göç istatistiklerini yayımladı. Buna göre Türkiye'de 2023 yılında 3 milyon 450 bin 953 kişi iller arasında göç etti. Bu nüfusun yüzde 47.9'unu erkekler, yüzde 52.1'ini ise kadınlar oluşturdu.
2023'te İstanbul, 412 bin 707 kişi ile en çok göç alan il oldu. İstanbul'u sırasıyla 232 bin 700 kişi ile Ankara ve 147 bin 765 kişi ile İzmir takip etti. En az göç alan iller ise sırasıyla 6 bin 856 kişi ile Ardahan, 10 bin 202 kişi ile Bayburt ve 11 bin 806 kişi ile Tunceli oldu.
İstanbul geçen 581 bin 330 kişi ile en çok göç veren il de olurken, onu 208 bin 740 kişi ile Ankara ve 164 bin 247 kişi ile Hatay takip etti. En az göç veren iller ise sırasıyla 6 bin 811 kişi ile Ardahan, 7 bin 234 kişi ile Tunceli ve 7 bin 604 kişi ile Kilis oldu.
Alınan ve verilen göç arasındaki farkı gösteren net göç rakamlarına bakıldığında İstanbul'un 168 bin 623 kişiyle en fazla net göç veren il olduğu görüldü. Burayı 127 bin 719 net göç veren Hatay izledi.
En fazla net göç alan şehir ise 29 bin 598 kişi ile Antalya olurken, bu şehri 23 bin 960 kişiyle Ankara takip etti.
İSTANBUL'DAN NEDEN GÖÇ EDİLDİ?
TÜİK verilerine göre geçen yıl İstanbul'dan ayrılan 581 bin 330 kişiden 149 bin 875'i aile fertlerinden birine bağımlı olarak göç etti. 131 bin 603 kişi ise daha iyi konut ve yaşam koşullarına erişmek için İstanbul'u terk etti.
KİRALAR BİR YILDA YÜZDE 77 ARTTI
Son yıllarda kira bedelleri İstanbul'da enflasyonun üzerinde artarak şehirde yaşamayı daha zor bir hale getirdi. Endeksa verilerine göre İstanbul'daki ortalama metrekare kira ücreti 2023 genelinde 99 liradan 176 liraya çıktı. Yani kiralarda ortalama yüzde 78'lik yükseliş yaşandı. 2024'ün ilk 7 ayında kiralardaki ortalama artış ise yüzde 33 olarak hesaplandı.