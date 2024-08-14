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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam En fazla göç veren şehir İstanbul - İş-Yaşam Haberleri

        En fazla göç veren şehir İstanbul

        2023 yılında yurt içinde İstanbul'a 412 bin 707 kişi göç ederken, bu şehirden ayrılan sayısı 581 bin 330 oldu. Böylece Türkiye'nin en kalabalık şehri geçen yıl 168 bin 623 net göç vermiş oldu. Geçen yıl İstanbul'dan ayrılanların yaklaşık yüzde 23'ü daha iyi konut ve yaşam koşullarına ulaşmak için göç kararı aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2024 - 10:37 Güncelleme: 14.08.2024 - 10:55
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        En fazla göç veren şehir İstanbul
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        TÜİK 2023 yılına ilişkin iç göç istatistiklerini yayımladı. Buna göre Türkiye'de 2023 yılında 3 milyon 450 bin 953 kişi iller arasında göç etti. Bu nüfusun yüzde 47.9'unu erkekler, yüzde 52.1'ini ise kadınlar oluşturdu.

        2023'te İstanbul, 412 bin 707 kişi ile en çok göç alan il oldu. İstanbul'u sırasıyla 232 bin 700 kişi ile Ankara ve 147 bin 765 kişi ile İzmir takip etti. En az göç alan iller ise sırasıyla 6 bin 856 kişi ile Ardahan, 10 bin 202 kişi ile Bayburt ve 11 bin 806 kişi ile Tunceli oldu.

        İstanbul geçen 581 bin 330 kişi ile en çok göç veren il de olurken, onu 208 bin 740 kişi ile Ankara ve 164 bin 247 kişi ile Hatay takip etti. En az göç veren iller ise sırasıyla 6 bin 811 kişi ile Ardahan, 7 bin 234 kişi ile Tunceli ve 7 bin 604 kişi ile Kilis oldu.

        Alınan ve verilen göç arasındaki farkı gösteren net göç rakamlarına bakıldığında İstanbul'un 168 bin 623 kişiyle en fazla net göç veren il olduğu görüldü. Burayı 127 bin 719 net göç veren Hatay izledi.

        İl Toplam nüfus Aldığı göç Verdiği göç Net göç
        Toplam 85 372 377 3 450 953 3 450 953
        İstanbul 15 655 924 412 707 581 330 - 168 623
        Hatay 1 544 640 37 068 164 247 - 127 179
        Malatya 742 725 34 414 102 621 - 68 207
        Kahramanmaraş 1 116 618 31 582 82 119 - 50 537
        Adıyaman 604 978 23 294 48 372 - 25 078
        Van 1 127 612 39 585 56 547 - 16 962
        Diyarbakır 1 818 133 49 440 63 878 - 14 438
        Adana 2 270 298 66 104 77 898 - 11 794
        Gaziantep 2 164 134 65 524 73 835 - 8 311
        Ağrı 511 238 23 324 30 696 - 7 372
        Kütahya 575 674 24 281 28 405 - 4 124
        Erzurum 749 993 34 129 38 115 - 3 986
        Osmaniye 557 666 27 059 30 896 - 3 837
        Muş 399 879 18 904 22 595 - 3 691
        Kars 278 335 15 376 16 382 - 1 006
        Bitlis 359 747 19 286 19 795 - 509
        Şanlıurfa 2 213 964 63 205 63 559 - 354
        Ardahan 92 819 6 856 6 811 45
        Kayseri 1 445 683 47 180 46 791 389
        Erzincan 243 399 19 786 19 054 732
        Şırnak 570 745 22 726 21 572 1 154
        Uşak 377 001 14 575 13 122 1 453
        Bingöl 285 655 15 784 14 325 1 459
        Bayburt 86 047 10 202 8 309 1 893
        Iğdır 209 738 12 781 10 830 1 951
        Hakkari 287 625 14 956 12 732 2 224
        Bilecik 228 058 13 762 11 323 2 439
        Denizli 1 059 082 32 655 29 994 2 661
        Batman 647 205 27 888 25 138 2 750
        Bolu 324 789 18 099 15 105 2 994
        Artvin 172 356 13 425 10 352 3 073
        Isparta 449 777 25 149 21 847 3 302
        Karaman 263 960 15 156 11 829 3 327
        Karabük 255 242 17 977 14 615 3 362
        Burdur 277 452 18 013 14 536 3 477
        Kırşehir 247 179 16 475 12 735 3 740
        Düzce 409 865 19 891 16 124 3 767
        Mardin 888 874 37 903 33 904 3 999
        Afyonkarahisar 751 344 30 431 26 427 4 004
        Manisa 1 475 716 46 467 42 259 4 208
        Zonguldak 591 492 26 828 22 615 4 213
        Amasya 339 529 19 307 15 046 4 261
        Bartın 207 238 13 197 8 926 4 271
        Tunceli 89 317 11 806 7 234 4 572
        Siirt 347 412 21 120 16 468 4 652
        Edirne 419 913 22 281 17 181 5 100
        Kilis 155 179 12 750 7 604 5 146
        Aksaray 438 504 20 400 15 112 5 288
        Trabzon 824 352 41 272 35 644 5 628
        Nevşehir 315 994 19 072 13 307 5 765
        Rize 350 506 24 347 18 372 5 975
        Bursa 3 214 571 95 935 89 763 6 172
        Yozgat 420 699 29 124 22 387 6 737
        Çorum 528 351 27 902 20 273 7 629
        Kırklareli 377 156 22 171 14 336 7 835
        Sinop 229 716 20 887 11 499 9 388
        Niğde 377 080 26 089 15 991 10 098
        Çanakkale 570 499 32 719 22 615 10 104
        Kırıkkale 285 744 23 664 13 403 10 261
        Gümüşhane 148 539 24 177 13 873 10 304
        Yalova 304 780 22 979 12 563 10 416
        Tokat 606 934 45 011 34 546 10 465
        Eskişehir 915 418 45 072 34 020 11 052
        Aydın 1 161 702 52 916 41 605 11 311
        Kocaeli 2 102 907 92 564 81 219 11 345
        Elazığ 604 411 35 924 24 456 11 468
        Çankırı 205 501 25 333 13 438 11 895
        Kastamonu 388 990 30 284 17 608 12 676
        Giresun 461 712 35 227 22 520 12 707
        Mersin 1 938 389 80 493 67 409 13 084
        Konya 2 320 241 75 214 61 210 14 004
        Ordu 775 800 43 974 29 843 14 131
        Sakarya 1 098 115 47 730 33 515 14 215
        Samsun 1 377 546 65 364 50 570 14 794
        Sivas 650 401 48 214 31 783 16 431
        Balıkesir 1 273 519 60 574 43 098 17 476
        Tekirdağ 1 167 059 63 230 45 182 18 048
        İzmir 4 479 525 147 765 125 643 22 122
        Muğla 1 066 736 63 562 40 554 23 008
        Ankara 5 803 482 232 700 208 740 23 960
        Antalya 2 696 249 118 356 88 758 29 598

        En fazla net göç alan şehir ise 29 bin 598 kişi ile Antalya olurken, bu şehri 23 bin 960 kişiyle Ankara takip etti.

        İSTANBUL'DAN NEDEN GÖÇ EDİLDİ?

        TÜİK verilerine göre geçen yıl İstanbul'dan ayrılan 581 bin 330 kişiden 149 bin 875'i aile fertlerinden birine bağımlı olarak göç etti. 131 bin 603 kişi ise daha iyi konut ve yaşam koşullarına erişmek için İstanbul'u terk etti.

        İstanbul'dan göç etme nedeni Kişi
        Hane / aile fertlerinden birine bağımlı göç 149875
        Daha iyi konut ve yaşam koşulları 131603
        Eğitim 44390
        Tayin / iş değişikliği 42737
        Aile yanına / memlekete geri dönme 37616
        Diğer 33919
        Ev alınması 32647
        İşe başlamak / iş bulmak 31180
        Bilinmeyen 25893
        Medeni durum değişikliği / ailevi nedenler 24567
        Emeklilik 19268
        Doğal afet 4216
        Sağlık / bakım 3419
        Toplam 581330

        KİRALAR BİR YILDA YÜZDE 77 ARTTI

        Son yıllarda kira bedelleri İstanbul'da enflasyonun üzerinde artarak şehirde yaşamayı daha zor bir hale getirdi. Endeksa verilerine göre İstanbul'daki ortalama metrekare kira ücreti 2023 genelinde 99 liradan 176 liraya çıktı. Yani kiralarda ortalama yüzde 78'lik yükseliş yaşandı. 2024'ün ilk 7 ayında kiralardaki ortalama artış ise yüzde 33 olarak hesaplandı.

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