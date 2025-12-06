Habertürk
        En güçlü Rolls-Royce Türkiye'ye geldi - Otomobil Haberleri

        En güçlü Rolls-Royce Türkiye'ye geldi

        Rolls-Royce Motor Cars'ın en güçlü modeli Black Badge Spectre Türkiye'de sahneye çıktı. Özel tasarım ve mühendislik dokunuşları sunan Black Badge Spectre, 2026'nın ilk çeyreğinde açılması planlanan Beykoz'daki yeni yetkili servis atölyesinde özel bir lansman ile tanıtıldı. Elektrikli otomobil, 1075 Nm tork ve 659 beygir gücüyle tarihin en güçlü Rolls-Royce'u modeli unvanını taşıyor

        Giriş: 06.12.2025 - 12:14 Güncelleme: 06.12.2025 - 12:16
        En güçlü otomobili Türkiye'ye geldi
        Rolls-Royce Motor Cars İstanbul, markanın tarihindeki en güçlü model olan Black Badge Spectre’i 2026’nın ilk çeyreğinde açılması planlanan Beykoz’daki yeni yetkili servis atölyesinde özel bir lansman ile ilk kez tanıttı.

        Black Badge müşterilerinin sınırları zorlayıp geleneksel lüks kodlarıyla tanımlanmayı kabul etmediklerini belirten Rolls-Royce Motor Cars İstanbul Genel Müdürü Hilal Aysal, "Ghost, Cullinan ve her iki modelin de Black Badge’ları yoğun ilgi görüyor. İki yıl önce Spectre, tarihi bir dönüm noktasına imza attı. Bugün ise onun 'alter egosunu' Türkiye’de sizlere tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

        Etkinlikte Rolls-Royce Motor Cars Orta/Doğu Avrupa ve Orta Asya Kurumsal İletişim Direktörü Frank Tiemann da hazır bulundu.

        Black Badge Spectre’ın her yönüyle önce bir Rolls-Royce, sonra elektrikli araç olduğunu vurgulayan Tiemann, "2023'ten beri Spectre bizim için vazgeçilmez bir model. Spectre, genellikler 7 araçtan oluşan bir garajon ikinci Rolls Royce modeli oluyor" dedi.

        Rolls-Royce Orta/Doğu Avrupa ve Orta Asya Kurumsal İletişim Direktörü Frank Tiemann ve Rolls-Royce İstanbul Genel Müdürü Hilal Aysal, Habertürk Otomotiv Yazarı Yiğitcan Yıldız'a konuştu
        Ortalama Spectre kullanımının yılda 6 bin km olduğunu kaydeden Tiemann, "Bu, aracın haftada bir tam şarj edildiği anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

        TARİHİNDEKİ EN GÜÇLÜ OTOMOBİL

        Verilen bilgiye göre, bir grup Black Badge sahibi, mühendislerin kimliği gizli sürüş verilerine erişim vermeyi kabul etti.

        Bu kapsamda, tahrik sistemi uzmanları, yüzbinlerce kilometre boyunca sürüş davranışlarını analiz ederek, müşterilerin maksimum gücü kısa süreli kullanımlarda uzun süreli kullanımlara kıyasla daha çok tercih ettiğini ortaya koydu.

        Black Badge Spectre, 1075 Nm’lik dört haneli tork ve 485 kW (659 hp) gücüyle tarihin en güçlü Rolls-Royce’u unvanını taşıyor.

        BEYKOZ'DA SERVİS HİZMETİ VERECEK

        Öte yandan, Black Badge Spectre lansmanı ile birlikte Beykoz Acarkent’teki yeni Rolls-Royce servis atölyesi de ilk kez kapılarını açtı.

        2026’nın ilk çeyreğinde faaliyete geçmesi planlanan atölye tüm satış sonrası hizmetleri sağlamayı hedefliyor

