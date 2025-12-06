En güçlü Rolls-Royce Türkiye'ye geldi

Rolls-Royce Motor Cars İstanbul, markanın tarihindeki en güçlü model olan Black Badge Spectre’i 2026’nın ilk çeyreğinde açılması planlanan Beykoz’daki yeni yetkili servis atölyesinde özel bir lansman ile ilk kez tanıttı.

Black Badge müşterilerinin sınırları zorlayıp geleneksel lüks kodlarıyla tanımlanmayı kabul etmediklerini belirten Rolls-Royce Motor Cars İstanbul Genel Müdürü Hilal Aysal, "Ghost, Cullinan ve her iki modelin de Black Badge’ları yoğun ilgi görüyor. İki yıl önce Spectre, tarihi bir dönüm noktasına imza attı. Bugün ise onun 'alter egosunu' Türkiye’de sizlere tanıtmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Etkinlikte Rolls-Royce Motor Cars Orta/Doğu Avrupa ve Orta Asya Kurumsal İletişim Direktörü Frank Tiemann da hazır bulundu.

REKLAM

Black Badge Spectre’ın her yönüyle önce bir Rolls-Royce, sonra elektrikli araç olduğunu vurgulayan Tiemann, "2023'ten beri Spectre bizim için vazgeçilmez bir model. Spectre, genellikler 7 araçtan oluşan bir garajon ikinci Rolls Royce modeli oluyor" dedi.

Rolls-Royce Orta/Doğu Avrupa ve Orta Asya Kurumsal İletişim Direktörü Frank Tiemann ve Rolls-Royce İstanbul Genel Müdürü Hilal Aysal, Habertürk Otomotiv Yazarı Yiğitcan Yıldız'a konuştu

Ortalama Spectre kullanımının yılda 6 bin km olduğunu kaydeden Tiemann, "Bu, aracın haftada bir tam şarj edildiği anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.