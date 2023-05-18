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19 Mayıs 2023 En güzel, resimli cuma mesajları ve sözleri

Bir cuma namazı için daha geri sayım başladı. Cuma namazına sayılı saatler kala cuma mesajları gündemdeki yerini aldı. Öğle saatlerinde camide cemaatle kılınan cuma namazları farz namazlar arasında yer almaktadır. Bu önemli günde birbirinize gönderebileceğiniz en güzel, kısa, resimli, ayetli, dualı, cuma mesajlarını sizler için derledik. İşte 19 Mayıs 2023 en güzel Hayırlı Cumalar mesajları ve resimli Cumanız Mübarek Olsun sözleri...

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  • En güzel, resimli, ayetli, dualı, kısa cuma mesajları ve sözleri 19 Mayıs 2023

    Cuma namazına kısa bir süre kalırken, en güzel, resimli cuma mesajları günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Akrabalarının ve yakınlarının cuma gününü tebrik edip kutlamak isteyenler, resimli Hayırlı Cumalar mesajları ve  en güzel Cumanız Mübarek Olsun sözlerini internet üzerinden araştırmaya başladı. İşte en güzel, kısa, resimli, ayetli, dualı, cuma mesajları ve sözleri...
  • En güzel, resimli, ayetli, dualı, kısa cuma mesajları ve sözleri 19 Mayıs 2023

    CUMA MESAJLARI: RESİMLİ, ANLAMLI, AYETLİ VE DUALI GÜNCEL MESAJLAR

    İmkanların bittiği yerde iman vardır, derdin ne kadar büyük olursa olsun derdinden büyük Allah vardır. Hayırlı Cumalar.

    Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) Hayırlı cumalar.

    Ey Büyük Rabbim! Dinimizden dolayı bizi yok etmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri o büyük İslam dininin yolundan ayırma…. Hayırlı Cumalar
  • En güzel, resimli, ayetli, dualı, kısa cuma mesajları ve sözleri 19 Mayıs 2023

    Hz. Muhammed'in "Benim ayımdır!" buyurduğu Şaban-ı Şerif-'in bu ilk  Cuma gününde rabbim dildeki dilek gönüldeki isteklerinizi dergah-ı izzettinde kabul buyursun. 

    Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar.
  • En güzel, resimli, ayetli, dualı, kısa cuma mesajları ve sözleri 19 Mayıs 2023

    Allah'ım, ey insanların rabbi! Zararımızı gider, şifa ver. Şifa veren sensin. (Buhari, Tıbb, 38)

    Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. (Tirmizî, Deavât,73.) Cumanız mübarek olsun...
  • En güzel, resimli, ayetli, dualı, kısa cuma mesajları ve sözleri 19 Mayıs 2023

    Rabbim nefsimize ‘celaliyle’, kalbimize ‘cemaliyle’, hayatımıza ‘hikmetiyle’, hatalarımıza ‘rahmetiyle’, mahşerde ‘Muhammedîyle’ yardım etsin inşallah. Hayırlı cumalar.

    Allah'tan bir dua gibi Peygamber'den bir amağan gibi sevabınız bol olsun! Hayırlı Cumalar…

    Ey Allahım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Amin.
  • En güzel, resimli, ayetli, dualı, kısa cuma mesajları ve sözleri 19 Mayıs 2023

    YENİ, FARKLI, DUALI, HADİSLİ VE AYETLİ CUMA MESAJI

    Allah'ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Cumanız mübarek olsun.

    En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın. (Amin) Hayırlı Cumalar.
  • En güzel, resimli, ayetli, dualı, kısa cuma mesajları ve sözleri 19 Mayıs 2023

    Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

    Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar.
  • En güzel, resimli, ayetli, dualı, kısa cuma mesajları ve sözleri 19 Mayıs 2023

    HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI

    Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi. Toprağa ne ekildi de bitmedi. Bu Dünya'ya kim geldi de gitmedi. Hangi dert hangi sıkıntı bitmedi. Allah'ın rahmeti, mağfireti kime yetmedi. Kim Allah dedi de O yetişmedi. Kim gizli gizli yalvardı da O işitmedi. Kim Rabbim dedi de O buyur kulum demedi. Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle… Hayırlı cumalar.
  • En güzel, resimli, ayetli, dualı, kısa cuma mesajları ve sözleri 19 Mayıs 2023

    EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

    Bugün Cuma... Rabbim!.. Dualarınızı hayırlı kılarak kabul eylesin. Cumanız bereketli ve gönlünüzce olsun inşallah.
  • En güzel, resimli, ayetli, dualı, kısa cuma mesajları ve sözleri 19 Mayıs 2023

    Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…
  • En güzel, resimli, ayetli, dualı, kısa cuma mesajları ve sözleri 19 Mayıs 2023

    AYETLİ, HADİSLİ DUALI CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

    Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.
  • En güzel, resimli, ayetli, dualı, kısa cuma mesajları ve sözleri 19 Mayıs 2023

    Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!
  • En güzel, resimli, ayetli, dualı, kısa cuma mesajları ve sözleri 19 Mayıs 2023

    İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.

    Bugün Cuma... Rabbim!.. Dualarınızı hayırlı kılarak kabul eylesin. Cumanız bereketli ve gönlünüzce olsun inşallah.
  • En güzel, resimli, ayetli, dualı, kısa cuma mesajları ve sözleri 19 Mayıs 2023

    HADİSLİ DUALI VE AYETLİ CUMA MESAJLARI

    Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…
  • En güzel, resimli, ayetli, dualı, kısa cuma mesajları ve sözleri 19 Mayıs 2023

    Ey benim güzel mevlam! Benim senden istedikIerimi değil; senin bende görmek istediklerini yaşat bana. Hayırlı Cumalar!

    Yüzümüzü güzelleştirdiğin gibi, Ahlakımızı da güzelleştir. İmanımızı tazele ve bizleri Senin yolundan ayırma..! Amin. Hayırlı Cumalar.
  • En güzel, resimli, ayetli, dualı, kısa cuma mesajları ve sözleri 19 Mayıs 2023

    CUMANIZ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI

    Ey nefsim! Şeytana yem olmak mı yoksa cennette gül olmak mı niyetin? Bırak yakamı secde edeyim. Sen huzura er, ben imanla öleyim. Rabbim hepimizi imanla ölen kullarından eylesin. Amin. Cumanız Mübarek Olsun
  • En güzel, resimli, ayetli, dualı, kısa cuma mesajları ve sözleri 19 Mayıs 2023

    Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! "Hayırlı Cumalar" dilerim.

    Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun.Bizlere esenlik versin. Selam ve DUA ile ... Hayırlı Cumalar.
  • En güzel, resimli, ayetli, dualı, kısa cuma mesajları ve sözleri 19 Mayıs 2023

    Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...

    Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...

    Allah’ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli cumalar dilerim.
  • En güzel, resimli, ayetli, dualı, kısa cuma mesajları ve sözleri 19 Mayıs 2023

    Ey Büyük Rabbim! Dinimizden dolayı bizi yok etmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri o büyük İslam dininin yolundan ayırma…. Hayırlı Cumalar

    Allah’ım! Ruhumu daraItma, kaIbimi karartma, darda koyup aratma, Hak yoIundan saptırma, beni senden başkasına yalvartma. Amin. HayırIı cumaIar..

    İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadığım zaman bu duamı sana emanet ederim. Allah Cumanızı Kabul Etsin.
  • En güzel, resimli, ayetli, dualı, kısa cuma mesajları ve sözleri 19 Mayıs 2023

    Bir gül kurur, kalpteki sevgi kurumaz. Yağan yağmur durur, gönüldeki fırtına durmaz. Her şey unutulur ama sevilen insanlar unutulmaz. Cumanız mübarek olsun.

    Elleriniz açık, kalbiniz sevgi dolu olsun gözlerinizde iki damla yaş olsun sağanak sağanak yağan rahmet dergahından bir damla da size nasip olsun. Kardeşliğin en güzeli duadır kardeşler dualarınız kardeşleriniz için olsun… Cumanız gibi bütün günleriniz rahmet olsun…

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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