Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yaşam En mükemmeliyetçi insanların bile beğenebileceği fotoğraflar

        En mükemmeliyetçi insanların bile beğeneceği fotoğraflar

        Bazen iyi bir fotoğraf çekmek için fazlasıyla çabalamak gerekir ama kimi zaman işler kendi kendine çözülür ve ortaya hayal bile edemeyeceğiniz kadar mükemmel bir uyum çıkar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2023 - 09:46 Güncelleme: 16.11.2023 - 09:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        "Mükemmel miktarda kola."

        2

        "Yıllarca Tetris oynamak karşılığını veriyor."

        3

        "Görünüşe göre Yosemite Şelalelerini beslemek için gökten tek bir su akıntısı geliyor."

        4

        "Güneşin bu fotoğrafını babam çekti."

        5

        "Erkek arkadaşım ve ben kazara cilt tonlarımıza uyan içecekler aldık."

        6

        "Arkadaşım yeni bir ev satın aldı ve koltuğunun yeni oturma odasına sığacağını düşünmedi..."

        7

        "Hediye sarma başarısı!"

        8

        "Çantamın posterimle ne kadar mükemmel uyum sağladığını fark etmedim."

        9

        "Çayımın fincan rengiyle uyumu."

        10

        "Hepsi arka arkaya."

        11

        "Omlet yanlışlıkla tabağıma sığdı."

        12

        "Bu peynir bu dilim ekmek için yapıldı."

        13

        "Yeni tavamız mutfak masamıza uyuyor."

        14

        "Otopark zeminindeki çizgi bu arabanın üzerindeki çıkartmayla aynı hizada."

        15

        "mükemmel bir şekilde hizalanmış."

        16

        Kaynak: Reddit

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Hrant Dink'in katili Ogün Samast'a şartlı tahliye! Açıklama geldi
        Hrant Dink'in katili Ogün Samast'a şartlı tahliye! Açıklama geldi
        Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin ifadeleri ortaya çıktı!
        "Asgari" zammı ortalama ücrete yansıdı
        "Asgari" zammı ortalama ücrete yansıdı
        Patlamanın meydana geldiği çöp kamyonunu itfaiyeye sürdü!
        Patlamanın meydana geldiği çöp kamyonunu itfaiyeye sürdü!
        ABD ile Çin arasında kritik görüşme! Biden ve Şi'den karşılıklı mesajlar
        ABD ile Çin arasında kritik görüşme! Biden ve Şi'den karşılıklı mesajlar
        5 aylık hamileydi! Av tüfeğiyle vuruldu!
        5 aylık hamileydi! Av tüfeğiyle vuruldu!
        Doğum gününden bir gün sonra büyük acı!
        Doğum gününden bir gün sonra büyük acı!
        "Evlilik, insanın doğasına aykırı"
        "Evlilik, insanın doğasına aykırı"
        Brezilya’da ‘dayanılmaz’ sıcak hava dalgası!
        Brezilya’da ‘dayanılmaz’ sıcak hava dalgası!
        Ocak operasyonu! Orta sahaya iki aday
        Ocak operasyonu! Orta sahaya iki aday
        Yağmur her yerde! Bu illere önemli uyarı
        Yağmur her yerde! Bu illere önemli uyarı
        Kapanmayı önleyen bütçe kabul edildi
        Kapanmayı önleyen bütçe kabul edildi
        İsrail'in Gazze saldırısı devam etti! Filistinli kanser hastaları Türkiye'de... İşte son gelişmeler
        İsrail'in Gazze saldırısı devam etti! Filistinli kanser hastaları Türkiye'de... İşte son gelişmeler
        Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki
        Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki
        Hedge fonlar tahvilleri seviyor
        Hedge fonlar tahvilleri seviyor
        Kerem Aktürkoğlu için flaş ayrılık iddiası!
        Kerem Aktürkoğlu için flaş ayrılık iddiası!
        Uçan taksi 10 dakikada 40 kilometre gidecek
        Uçan taksi 10 dakikada 40 kilometre gidecek
        Beşiktaş'a Arjantinli sağ bek!
        Beşiktaş'a Arjantinli sağ bek!
        Kıskançlık kavgası kanlı bitti
        Kıskançlık kavgası kanlı bitti
        'Arkadaşlar'dan Matthew Perry'ye son veda
        'Arkadaşlar'dan Matthew Perry'ye son veda