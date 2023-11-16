En mükemmeliyetçi insanların bile beğeneceği fotoğraflar
Bazen iyi bir fotoğraf çekmek için fazlasıyla çabalamak gerekir ama kimi zaman işler kendi kendine çözülür ve ortaya hayal bile edemeyeceğiniz kadar mükemmel bir uyum çıkar.
"Mükemmel miktarda kola."
"Yıllarca Tetris oynamak karşılığını veriyor."
"Görünüşe göre Yosemite Şelalelerini beslemek için gökten tek bir su akıntısı geliyor."
"Güneşin bu fotoğrafını babam çekti."
"Erkek arkadaşım ve ben kazara cilt tonlarımıza uyan içecekler aldık."
"Arkadaşım yeni bir ev satın aldı ve koltuğunun yeni oturma odasına sığacağını düşünmedi..."
"Hediye sarma başarısı!"
"Çantamın posterimle ne kadar mükemmel uyum sağladığını fark etmedim."
"Çayımın fincan rengiyle uyumu."
"Hepsi arka arkaya."
"Omlet yanlışlıkla tabağıma sığdı."
"Bu peynir bu dilim ekmek için yapıldı."
"Yeni tavamız mutfak masamıza uyuyor."
"Otopark zeminindeki çizgi bu arabanın üzerindeki çıkartmayla aynı hizada."
"mükemmel bir şekilde hizalanmış."