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        Haberler Spor Futbol İspanya En-Nesyri'nin yerine geldi: Kelechi Iheanacho, Sevilla'da! - Futbol Haberleri

        En-Nesyri'nin yerine geldi: Kelechi Iheanacho, Sevilla'da!

        Sevilla, Youssef En-Nesyri'nin Fenerbahçe'ye transferi sonrası hücum hattını son olarak Leicester City forması giyen Kelechi Iheanacho ile güçlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2024 - 20:44 Güncelleme: 31.07.2024 - 20:44
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        Kelechi Iheanacho, Sevilla'da!
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        Sevilla, Youssef En-Nesyri'nin Fenerbahçe'ye transferi sonrası hücum hattına Kelechi Iheanacho takviyesi yaptı.

        İspanyol ekibinden yapılan açıklamada sözleşmenin iki senelik olduğu bilgisi paylaşıldı. Son olarak İngiltere'de Leicester City formasını terleten Iheanacho, sözleşmesinin bitmesinin ardından Sevilla'ya bedelsiz şekilde katılmış oldu.

        Youssef En-Nesyri'yi 19.5 milyon Euro karşılığında Trendyol Süper Lig ekibi Fenerbahçe'ye satan Sevilla, Faslı golcüden doğan boşluğu 27 yaşındaki Kelechi Iheanacho ile doldurmuş oldu.

        Nijeryalı golcü Iheanacho, İngiliz ekibinde geçen sezon çıktığı 26 maçta 6 gol attı ve 3 asist yaptı.

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