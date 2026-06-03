En sağlıklı kuruyemiş belli oldu: Günde bir avuç kolesterolü düşürüyor!

Badem mi ya da fındık mı? Neden bu ikisi değil

Cevizi öne çıkaran şey omega-3 yağ asidi profili. Bademde ve fındıkta sağlıklı yağlar bol ama bitkisel omega-3'ün (ALA) yoğunluğu açısından ceviz açık ara önde. Kalp dostu kuruyemiş listesinde hepsi yer alsa da LDL üzerindeki etkisi en doğrudan ölçülen ceviz oldu.