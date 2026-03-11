Canlı
        Haberler Bilgi Gündem EN SON DEPREMLER 11 MART 2026: Biraz önce deprem mi oldu? En son deprem nerede ve kaç büyüklüğünde oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

        Akdeniz 4.1 ile sallandı! AFAD ve Kandilli son depremler listesi 11 Mart 2026: Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından her gün güncelleniyor. Bulundukları bölgede ve yakın çevrelerinde deprem olup olmadığını merak eden vatandaşlar, son depremler listesine bakarak en son nerede deprem olduğunu öğrenebiliyor. AFAD verilerine göre, Denizli'de artçı sarsıntılar sürüyor. Buldan sabah saatlerinde 3.0 büyüklüğünde deprem ile sallandı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile 11 Mart 2026 son depremler listesi.

        Habertürk
        Giriş: 11.03.2026 - 00:08 Güncelleme:
        Deprem kuşağında yer alan Türkiye'de gün içinde küçük büyük pek çok deprem meydana geliyor. İrili ufaklı her sarsıntı sonrası son dakika depremler listesi AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından sık sık güncelleniyor. ‘’Deprem mi oldu, en son deprem nerede, kaç büyüklüğünde oldu?’’ soruları 11 Mart Çarşamba günü yeniden gündeme taşındı. Günün en büyük depremi Denizli’de kaydedildi. İşte 11 Mart 2026 bugünkü depremler listesi.

        AKDENİZ SALLANDI

        Akdeniz'de, Antalya Körfezi açıklarında saat 14.20'de, 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 40.87 kilometre aşağısında oldu.

        DENİZLİ’DE DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Denizli’nin Buldan ilçesinde saat 06.41'de 3.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 10.76 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        10 MART 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ

        İşte 3.0 ve üzeri büyüklükteki depremler şöyle;

        2026-03-10 14:20:20 36.56667 31.46833 40.87 MW 4.1 Akdeniz - Antalya Körfezi - [18.77 km] Manavgat (Antalya)

        2026-03-10 06:41:14 38.07722 28.98833 10.76 ML 3.0 Buldan (Denizli)

        EN SON DEPREM NEREDE OLDU, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
