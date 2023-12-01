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        Haberler Gündem En ucuz ve en pahalı iPhone ne kadar? 1 Aralık 2023 Apple iPhone, MacBook ve iPad zamlı fiyatları kaç TL

        En ucuz ve en pahalı iPhone ne kadar zamlandı? 1 Aralık 2023 Apple iPhone, MacBook ve iPad fiyatları

        Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, Türkiye fiyatlarına yeni bir zam daha yaptığını açıkladı. Söz konusu gelişmenin ardından en ucuz ve en pahalı iPhone fiyatları merak konusu oldu. İşte, 1 Aralık 2023 Apple zammı ile birlikte iPhone, MacBook ve iPad fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2023 - 13:55 Güncelleme: 01.12.2023 - 13:55
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        Apple'dan yeni bir zam daha... Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de geniş bir kullanıcı kitlesi olan teknoloji devi, ülkemizde sattığı tüm ürünlere zam yapıldığını duyurdu. Konuyla ilgili olarak yeni zamlı iPhone, MacBook ve iPad fiyatlarına dair bilgileri derledik!

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        İŞTE YENİ IPHONE, MACBOOK VE IPAD ZAMLI FİYATLARI

        Apple, Türkiye'de satılan tüm ürünlerine zam yapma kararı aldı. iPhone, MacBook ve iPad fiyatları zamlanmış oldu.

        49 bin 999 liraya satılan iPhone 15'in fiyatı yüzde 8 zam görerek 53 bin 999 liraya yükseldi. En pahalı iPhone 15 Pro Max ise 92 bin 99 liradan 99 bin 999 liraya yükseldi.

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        MacBook Pro 14 inç ekranlı M3 işlemcili, 8 gb ram, 512 gb depolama alanına sahip ürün 62 bin 999 liradan satışa sunuldu.

        iPad Pro 11 inç ekranlısı 31 bin 999 lira, 12,9 inç ekranlısı 44 bin 999 liradan satılıyor.

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        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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