ENBİYA HATMİ NEDİR?

Enbiya hatmi çok sayıda kaynakta yer alan bilgiye göre; vliyaullah ve tasavvuf ehli tarafından yapılan ve yapılması tavsiye edilen hatimdir.

Enbiya hatminde Hz. Âdem, Hz. Eyyub , Hz. Yunus ve ve Hz. Muhammed'in okudukları ve İslam dininin kutsal kiştabı Kur'an-ı Kerim'de yer alan dualar okunur.