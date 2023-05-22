EKSTREM SICAKLIKLAR KAPIMIZDA

Küresel ortalama sıcaklıkta mevcut rekor günümüzden yedi sene önce yaşandı. 2016 yılı karada ve denizde en sıcak yıl olarak kayıtlara geçti. O yılın başlarında yaşanan El Nino olayı küresel ortalama sıcaklığı yükseltti.

El Nino olayları, orta ve doğu Pasifik'in büyük bölümünde normalden daha sıcak denizlerle alakalı. Bu durum atmosferin ısınmasına ve küresel sıcaklıkların yaklaşık 0.1 °C yükselmesine yol açıyor. İlk etapta kulağa çok fazla gelmeyebilir ama bu genellikle bir önceki rekoru kırmak için yeterli oluyor. Mevcut küresel sıcaklık rekorundan bu yana geçen yedi yılda insanlık sera etkisini artırmaya devam etti. Bu da yeni bir rekor olasılığını güçlendiriyor.