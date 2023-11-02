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        Haberler Dünya Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem

        Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem

        Endonezya'nın güney bölgelerindeki Doğu Nusa Tenggara eyaletinde 6,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 11:25 Güncelleme: 02.11.2023 - 11:25
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        Endonezya'da 6,1 büyüklüğünde deprem
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        Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu, 6,1 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Kupang kentinin 21 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıkladı.

        Yerin yaklaşık 36 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin bölgede paniğe yol açtığı, birçok binada küçük çaplı hasarlara neden olduğu belirtildi.

        Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumuna bağlı Deprem ve Tsunami Merkezi yetkililerinden Daryono, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, depremin karada meydana geldiği için tsunami riskinin olmadığını belirtti.

        Daryono, "Deprem, birçok bina ve evde küçük çaplı hasarlara yol açtı." ifadesini kullandı.

        Depremde ilk belirlemelere göre can kaybı ve yaralanma bildirilmedi.

        Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde, geçen yıl meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde 300'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi yaralanmıştı.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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