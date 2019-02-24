Endüstriyel temizlik sektörünün Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki en önemli buluşma noktası, INTERCLEAN İstanbul Endüstriyel Temizlik Teknolojileri ve Hizmetleri Fuarı ve Konferansı, 10-12 Nisan'da İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Fuar ve konferansın destekçileri arasında TESHİAD da bulunuyor.

Endüstriyel temizlik makineleri, deterjanlar, temizlik ekipmanları, banyo ve diğer ürünler & servisler, fuar bünyesinde öne çıkan 5 kategori olurken, fuara, 70 ülkeden 4 bin 500 profesyonel ziyaretçi ve 40 ülkeden 150 markanın katılımı bekleniyor.

TESHİAD Başkanı Zafer Mumcular, konuya ilişkin değerlendirmesinde, TESHİAD olarak pek çok üye firmayla INTERCLEAN İstanbul'da yer alacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Fuarın, sektörümüze ihtiyacı olan yeni iş birliği fırsatlarını sunacağına inanıyoruz. Son 10 yılda pazarımızı 19,4 milyar TL’den 63 milyar TL’ye yükseltmeyi başardık. Yıllık ticari iş hacmimiz yaklaşık 10,5 milyar avro. Kamu binaları da dahil edildiğinde 1,5 milyon kişiye istihdam sağlayan sektörümüz, ülke ekonomimize daha fazla katkı sağlayacak potansiyele sahip. 20 yıldır edindiğimiz deneyimlerle bulunduğumuz coğrafyada hizmet ihracatı yapabilecek konuma eriştik."

"TEMİZLİK İŞİ BİR MESLEK OLARAK GÖRÜLMÜYOR"

Temizlik sektörünün önündeki en büyük engelin, temizlik alanında yapılan işlerin meslek olarak görülmemesi olduğunu vurgulayan Mumcular, temizlik işinin bir meslek olarak kabul edilmesi gerektiğini aktardı.

Mumcular, "Çalışanlar açısından da, hizmet alanlar açısından da buna değer verilmiyor, içselleştirilmiyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi metropollerde nitelik dışında, nicelik açısından da insan kaynağı sorunu mevcut. Yüzde 10-15 eksik kadroyla çalışılıyor. Temizlik işi bir meslek olarak görülmüyor ve çalışanlar, farklı bir iş bulana kadar temizlik sektöründe geçici olarak görev alıyorlar. Hastane temizliği gibi, temizlik sektörü açısından en kutsal yerlerden birinde çalışanlar bile, meslekleri sorulduğunda 'marangoz', 'demir doğramacı' gibi yanıtlar veriyor. İnsan hayatının söz konusu olduğu hastanelerde bile bunu kabul ettiremediğimiz sürece sektörün dengeli ve hızlı bir gelişim göstermesi çok zor." değerlendirmesinde bulundu.

Temizlik sektörünün, birkaç segment dışında yasal düzenlemelerden yoksun olduğunu savunan Mumcular, şunları kaydetti:

"Yasal açıdan bir meslek olarak kabulü sağlanmalı. TESHİAD olarak 11 farklı alanda uzmanlık için Mesleki Yeterlilik Kurumu'nda yetki aldık. Bunlardan 3 tanesinin ulusal meslek standartları hazırlandı ve Resmi Gazete’de yayımlandı. Diğer 5 tanesi hazır ve 3 tanesinin de üzerinde çalışıyoruz. Temizlik görevlisi açısından seviye çalışmalarını yaptık. Ancak Mesleki Yeterlilik Kurumu’nda yoğun bir tempo var ve yüzlerce tanımlanmamış, standarda ihtiyaç duyan meslek mevcut. Dolayısıyla çok hızlı yol alamıyoruz. Gıda ve sağlık gibi sektörlerdeki belgeli personellere, asgari ücretin üzerinde bir ücret ödenmediği sürece insanları sektöre özendirmek çok mümkün olmuyor."