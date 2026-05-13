Enerji Okulu'nda ikinci dönem

Enerji sektöründe kadın istihdamını artırmak ve kadınların profesyonel hayatta daha fazla yer almasını desteklemek amacıyla hayata geçirilen “Kadınlar için Enerji Okulu”, ikinci yıl eğitim dönemiyle devam ediyor.

T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Reges Elektrik iş birliği; İstanbul Kültür Üniversitesi’nin akademik ev sahipliğiyle gerçekleştirilen programın ikinci dönem eğitim süreci başlıyor.

İlk yılında programa 200 başvuru yapıldı ve değerlendirme süreci sonucunda 32 aday programa dahil edildi. Programa kabul edilen adayların üçte birini öğrenciler, üçte ikisini ise enerji sektöründe çalışan profesyoneller oluşturuyor.

REKLAM

Bu yıl toplam 32 kadının eğitim alacağı programın 11 Mayıs’ta gerçekleşen açılışına, Reges Elektrik Genel Müdürü Enver Altuncu ve Reges Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Cansu Ünal Öngören ile İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fadime Üney Yüksektepe, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burcu Yavuz Tiftikçigil ve Prof. Dr. Gülce Öğrüç Ildız’ın yanı sıra davetliler, öğrenciler ve önceki yılın mezunları katıldı.

"KADINLARIN ENERJİ SEKTÖRÜNDEKİ VARLIĞINI BELİRLEYİCİ HALE GETİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Reges Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Cansu Ünal Öngören, açılış töreninde yaptığı değerlendirmede programın ikinci yılına ilişkin şunları söyledi: “İlk dönemin ardından ikinci dönem başlıyor. İlk dönem çıktıları incelendiğinde programın etkisi değerlendirildi. Bu proje sosyal sorumluluk kapsamında ele alınmakta ve enerji sektörüne katkı sağlaması hedeflenmektedir. Enerji sektöründeki gelişmeler, insan kaynağı planlamasının önemini artırmaktadır. Bu doğrultuda teknik eğitimlerin yanı sıra farklı kariyer alanlarına yönelik destekler verilmektedir. Bu yıl program hibrit modele geçirilmiştir. EPDK’nın projeye ilgisi bulunmaktadır. Eğitimlerin sonunda EPDK iş birliğiyle Ankara’da bir çalışma yapılması planlanmaktadır. Proje kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na, EPDK’ya ve İstanbul Kültür Üniversitesi’ne teşekkür edilmektedir.”

REKLAM

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fadime Üney Yüksektepe ise proje hakkında yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Enerji sektörü kritik bir alan olarak değerlendirilmektedir. Sektörde nitelikli insan gücüne ihtiyaç bulunmaktadır. Enerji sektöründe kadın sayısının ve yönetici pozisyonlardaki temsilin düşük olduğu belirtilmektedir. Kadınların iş hayatına katılımı üzerine çalışmalar yürütülmektedir.”

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burcu Yavuz Tiftikçigil ise ikinci döneme ilişkin şunları söyledi: “Enerji sektöründe dönüşüm süreçlerinde farklı aktörlerin yer alması önemlidir. Sektörde kadın istihdamının artırılması hedeflenmektedir. Programın içeriği geliştirilmiş, mentorluk eğitimleri eklenmiş ve hibrit modele geçilmiştir. Çalışmaların amacı sektörde temsil ve katılımın artırılmasıdır.”

İLK YIL SONUÇLARI

Kadınlar için Enerji Okulu’nun ilk yılında, programı tamamlayan katılımcıların bir kısmının iş ve staj imkanlarına eriştiği, bir kısmının ise mevcut çalışma alanlarında pozisyon değişikliği veya ilerleme yaşadığı belirtildi.

Program kapsamında geçtiğimiz yıl eğitim alan 32 katılımcının sektörde istihdam edildiği veya kariyer süreçlerinde ilerleme kaydettiği ifade edildi.

REKLAM

YENİ DÖNEMDE EĞİTİM PROGRAMI

İkinci yıl eğitim programı 11 Mayıs’ta başlayacak ve Haziran ayı ortasına kadar sürecek. Program kapsamında açılış, güçlendirme atölyeleri ve çeşitli konu başlıklarında dersler yer alacak. Eğitim içerikleri arasında Türkiye elektrik piyasası, yenilenebilir enerji mekanizmaları, depolama ve toplayıcılık faaliyetleri, AB Yeşil Mutabakatı, ETS sistemleri, fiyatlandırma mekanizmaları ve EPİAŞ piyasaları bulunuyor. Program 10 Haziran’da yapılacak sınavla tamamlanacak.

EĞİTİM SONRASI SÜREÇ

Program sonunda katılımcılara sertifika verilecek. Başarılı katılımcılar için staj ve iş imkanlarına erişim konusunda destek sağlanması planlanıyor. Bu kapsamda belirlenen 3 öğrenciye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) nezdinde staj imkanı sunulması öngörülüyor. Mezunlar ayrıca mezun ağı kapsamında iletişim ve sektörel etkileşim faaliyetlerine dahil olacak.