Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.613,86 %-1,12
        DOLAR 45,4173 %0,10
        EURO 53,2101 %-0,17
        GRAM ALTIN 6.841,61 %-0,57
        FAİZ 42,06 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 126,57 %0,16
        BITCOIN 80.002,00 %-0,83
        GBP/TRY 61,3130 %-0,26
        EUR/USD 1,1706 %-0,28
        BRENT 107,71 %-0,06
        ÇEYREK ALTIN 11.186,04 %-0,57
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Enerji Okulu’nda ikinci dönem

        Kadınlar İçin Enerji Okulu'nda ikinci eğitim dönemi başladı

        Enerji sektöründe kadın istihdamını artırmayı hedefleyen "Kadınlar için Enerji Okulu"nun ikinci eğitim dönemi başladı. Programa 32 kadın katılırken, eğitimlerde enerji piyasası, yenilenebilir enerji ve sektör düzenlemeleri gibi başlıklar yer alacak. Program Haziran ortasında yapılacak sınavla tamamlanacak. Katılımcılara sertifika, staj ve kariyer desteği sağlanması planlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 15:40 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Enerji Okulu'nda ikinci dönem

        Enerji sektöründe kadın istihdamını artırmak ve kadınların profesyonel hayatta daha fazla yer almasını desteklemek amacıyla hayata geçirilen “Kadınlar için Enerji Okulu”, ikinci yıl eğitim dönemiyle devam ediyor.

        T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Reges Elektrik iş birliği; İstanbul Kültür Üniversitesi’nin akademik ev sahipliğiyle gerçekleştirilen programın ikinci dönem eğitim süreci başlıyor.

        İlk yılında programa 200 başvuru yapıldı ve değerlendirme süreci sonucunda 32 aday programa dahil edildi. Programa kabul edilen adayların üçte birini öğrenciler, üçte ikisini ise enerji sektöründe çalışan profesyoneller oluşturuyor.

        REKLAM

        Bu yıl toplam 32 kadının eğitim alacağı programın 11 Mayıs’ta gerçekleşen açılışına, Reges Elektrik Genel Müdürü Enver Altuncu ve Reges Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Cansu Ünal Öngören ile İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fadime Üney Yüksektepe, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burcu Yavuz Tiftikçigil ve Prof. Dr. Gülce Öğrüç Ildız’ın yanı sıra davetliler, öğrenciler ve önceki yılın mezunları katıldı.

        "KADINLARIN ENERJİ SEKTÖRÜNDEKİ VARLIĞINI BELİRLEYİCİ HALE GETİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

        Reges Elektrik Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Cansu Ünal Öngören, açılış töreninde yaptığı değerlendirmede programın ikinci yılına ilişkin şunları söyledi: “İlk dönemin ardından ikinci dönem başlıyor. İlk dönem çıktıları incelendiğinde programın etkisi değerlendirildi. Bu proje sosyal sorumluluk kapsamında ele alınmakta ve enerji sektörüne katkı sağlaması hedeflenmektedir. Enerji sektöründeki gelişmeler, insan kaynağı planlamasının önemini artırmaktadır. Bu doğrultuda teknik eğitimlerin yanı sıra farklı kariyer alanlarına yönelik destekler verilmektedir. Bu yıl program hibrit modele geçirilmiştir. EPDK’nın projeye ilgisi bulunmaktadır. Eğitimlerin sonunda EPDK iş birliğiyle Ankara’da bir çalışma yapılması planlanmaktadır. Proje kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na, EPDK’ya ve İstanbul Kültür Üniversitesi’ne teşekkür edilmektedir.”

        REKLAM

        İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fadime Üney Yüksektepe ise proje hakkında yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Enerji sektörü kritik bir alan olarak değerlendirilmektedir. Sektörde nitelikli insan gücüne ihtiyaç bulunmaktadır. Enerji sektöründe kadın sayısının ve yönetici pozisyonlardaki temsilin düşük olduğu belirtilmektedir. Kadınların iş hayatına katılımı üzerine çalışmalar yürütülmektedir.”

        İstanbul Kültür Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burcu Yavuz Tiftikçigil ise ikinci döneme ilişkin şunları söyledi: “Enerji sektöründe dönüşüm süreçlerinde farklı aktörlerin yer alması önemlidir. Sektörde kadın istihdamının artırılması hedeflenmektedir. Programın içeriği geliştirilmiş, mentorluk eğitimleri eklenmiş ve hibrit modele geçilmiştir. Çalışmaların amacı sektörde temsil ve katılımın artırılmasıdır.”

        İLK YIL SONUÇLARI

        Kadınlar için Enerji Okulu’nun ilk yılında, programı tamamlayan katılımcıların bir kısmının iş ve staj imkanlarına eriştiği, bir kısmının ise mevcut çalışma alanlarında pozisyon değişikliği veya ilerleme yaşadığı belirtildi.

        Program kapsamında geçtiğimiz yıl eğitim alan 32 katılımcının sektörde istihdam edildiği veya kariyer süreçlerinde ilerleme kaydettiği ifade edildi.

        REKLAM

        YENİ DÖNEMDE EĞİTİM PROGRAMI

        İkinci yıl eğitim programı 11 Mayıs’ta başlayacak ve Haziran ayı ortasına kadar sürecek. Program kapsamında açılış, güçlendirme atölyeleri ve çeşitli konu başlıklarında dersler yer alacak. Eğitim içerikleri arasında Türkiye elektrik piyasası, yenilenebilir enerji mekanizmaları, depolama ve toplayıcılık faaliyetleri, AB Yeşil Mutabakatı, ETS sistemleri, fiyatlandırma mekanizmaları ve EPİAŞ piyasaları bulunuyor. Program 10 Haziran’da yapılacak sınavla tamamlanacak.

        EĞİTİM SONRASI SÜREÇ

        Program sonunda katılımcılara sertifika verilecek. Başarılı katılımcılar için staj ve iş imkanlarına erişim konusunda destek sağlanması planlanıyor. Bu kapsamda belirlenen 3 öğrenciye Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) nezdinde staj imkanı sunulması öngörülüyor. Mezunlar ayrıca mezun ağı kapsamında iletişim ve sektörel etkileşim faaliyetlerine dahil olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Torreira'ya saldırıda yeni gelişme!

        Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Torreira'ya saldırıda bulunan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelinin ifadesinde, sosyal medya üzerinden iletişimde olduğu İpek B. ile Lucas Torreira'nın da ilgilendiğini, bu nedenle futbolcuyu sosyal medya üzerinden takip edere...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Hande Çinkitaş davasına Yargıtay son noktayı koydu!
        Hande Çinkitaş davasına Yargıtay son noktayı koydu!
        ABD Başkanı Trump Çin'de
        ABD Başkanı Trump Çin'de
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        AB Özel Temsilcisi Habertürk'e konuştu
        AB Özel Temsilcisi Habertürk'e konuştu
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Sevgilisini öldüren Simge'ye büyük ceza!
        Sevgilisini öldüren Simge'ye büyük ceza!
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        G.Saray'dan kiralık giden isimle ne yaptı?
        G.Saray'dan kiralık giden isimle ne yaptı?
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Oyuncu Alp Balkan'a veda
        Oyuncu Alp Balkan'a veda
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Bu kez norovirüs alarmı: 1700 kişi karantinada!
        Bu kez norovirüs alarmı: 1700 kişi karantinada!
        8.700 km hızla Ay'a çarpacak
        8.700 km hızla Ay'a çarpacak
        Sevgilisini takipten çıktı
        Sevgilisini takipten çıktı
        Torreira'ya saldırıda yeni gelişme!
        Torreira'ya saldırıda yeni gelişme!
        Doktora bıçak çekti, kafa attı!
        Doktora bıçak çekti, kafa attı!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Mavi Vatan Yasası için geri sayım: Bayramdan sonra Meclis’e sunulacak
        Mavi Vatan Yasası için geri sayım: Bayramdan sonra Meclis’e sunulacak
        'Filmed in Türkiye' dönemi
        'Filmed in Türkiye' dönemi