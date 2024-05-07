BP, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şirketin bu yılın ilk çeyreğindeki kârı 2,7 milyar dolar oldu. Bu dönemdeki kâr, geçen yılın ilk çeyreğindeki 5 milyar dolarlık kara göre yüzde 45 azalış gösterdi. Şirketin ilk çeyrek kârı, 2,87 milyar dolar olan piyasa beklentisinin de altında kaldı. BP, önceki çeyrekte ise 3 milyar dolar kâr açıklamıştı.

BP'nin kârındaki düşüşte, gerileyen petrol ve gaz fiyatları ile ABD'de bulunan rafinerisindeki kesintiler etkili oldu.

Şirket, gelecek üç aylık dönem için 1,75 milyar dolarlık hisse geri alım programını da açıkladı.