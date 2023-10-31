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        Haberler Ekonomi Enerji Enerji şirketi BP, üçüncü çeyrekte 3,3 milyar dolar kâr sağladı  - Enerji Haberleri

        Enerji şirketi BP, üçüncü çeyrekte 3,3 milyar dolar kâr sağladı 

        Enerji şirketi BP, üçüncü çeyrekte 3,3 milyar dolar kâr ve 1,5 milyar dolarlık hisse geri alımı açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 14:58 Güncelleme: 31.10.2023 - 15:10
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        BP, 3,3 milyar dolar kâr sağladı 
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        Şirketin üçüncü çeyrek bilançosuna ilişkin açıklamasına göre, BP'nin ikinci çeyrekte 2,6 milyar dolar olan karı, üçüncü çeyrekte güçlü petrol ticareti, yüksek petrol ve gaz üretimi ve rafinaj marjlarındaki artışla 3,3 milyar dolara yükseldi.

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        Böylece, şirketin kârı bu dönemde yüzde 27 artış gösterdi.

        BP, üçüncü çeyrekte 1,5 milyar dolarlık hisse geri alımı yapacağını da açıkladı. Şirketin ikinci çeyrek için planladığı 1,5 milyar dolarlık hisse geri alımı da 27 Ekim itibarıyla tamamlandı. ​​​​​​​

        Öte yandan, BP'nin yılın üçüncü çeyreğindeki 3,3 milyar dolarlık kârı, geçen yılın aynı dönemindeki 8,1 milyar dolarlık kâra göre yüzde 60 düşüş gösterdi.

        BP, yılın 9 aylık döneminde ise 10,8 milyar dolar kâr elde etti. Şirketin 2022'nin aynı dönemindeki kârı 22,8 milyar dolar olmuştu.

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