Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB), temmuz ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerine göre, temmuzda Türkiye'de toplam 8 bin 960 şirket ve gerçek kişi ticari işletmesi faaliyete geçti, 2 bin 996 şirket ve gerçek kişi ticari işletmesi de kapandı.

Söz konusu dönemde kurulan şirketlerin 65'i elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretim ve dağıtımında, 45'i madencilik ve taş ocakçılığı alanında faaliyet gösterecek.

Temmuz ayında kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında 4, madencilik ve taş ocakçılığında 4 oldu.

Böylece, temmuzda söz konusu sektörlerde 110 şirket ve 8 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyete başladı. Haziran ayında ise bu alanlarda faaliyet göstermek üzere 58 şirket ve 51 gerçek kişi ticari işletmesi kurulmuştu.

Bu arada, temmuzda elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretim ve dağıtımı sektöründe faaliyet gösteren 38 şirket ile 6 gerçek kişi ticari işletmesi kapandı. Madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe ise 4 şirket ile 3 gerçek kişi ticari işletmesi faaliyetlerine son verdi.

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