Sosyal medya fenomeni Enes Batur, geçtiğimiz günlerde uzun bir süre sonra YouTube'a dönüş yaptığını açıklayan bir video yayınlamıştı.

Paylaştığı yeni videoda hem yaşadığı zorlu sürece değinen hem de takipçilerine açıklamalarda bulunan Batur, son haliyle de dikkat çekti. Enes Batur, yayınladığı video ile kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı.

Bazı sosyal medya hesaplarında Batur'un; 1 milyon izlenme karşılığında 2 milyon TL, bağışlar sayesinde 1,5 milyon TL ve sponsorluklardan 2,5 milyon TL olmak üzere toplamda 6 milyon TL kazandığı iddia edildi.

Enes Batur, "Etrafta büyük bir yalan dolaşıyor" diyerek, videodan elde ettiği kazancı paylaştı. "Teşekkür ederim düşünüp bağış yapanlara ama ben zaten öyle bir şey istemedim" diyen Batur, son videosundan sonra 800 bin yeni abone kazandığını da açıkladı.