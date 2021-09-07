"PİLOT OLMAK İSTİYORDUM"

Ayrıca yaklaşık altı ay önce hakkında bilinmeyenlerini anlatan ve eğitim hayatından söz eden Enes Batur, ailesinin yönlendirmesi nedeniyle Antalya’da bilgisayar mühendisliği kazandığını söylemişti.

Aslında pilot olmak istediğini belirten Batur, miyop olduğu için bu yönde eğitim alamadığını ifade etmişti.

YouTube kanalından gelir elde etmeye başladığı için daha sonra bu alana yönelmek istediğini açıklayan fenomen, bu sebeple Radyo, Sinema ve Televizyon bölümüne geçiş yaptığını dile getirmişti.