KARANTİNADAN KAÇTI



Ünlü Youtuber Enes Batur Sungurtekin, geçtiğimiz yıl karantina kurallarını hiçe saymıştı.



Enes Batur'un koronavirüse yakalanmasına rağmen evinde izole olmadığı ortaya çıkmıştı. Bu gelişme üzerine emniyet birimleri harekete geçmişti. Filyasyon ekipleri Sungurtekin’in Beykoz’daki lüks villasında denetleme yapmıştı. Ancak Enes Batur evinde bulunamamıştı.



Enes Batur’un evinde olmadığı belirlenmesinin ardından Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçmişti. Karantina kurallarını ihlal eden Enes Batur ve kız arkadaşı Sancaktepe'de bulunan İyi Maya Öğrenci Yurdu'na yerleştirilmişti.





