        Enflasyon beklenti anketi açıklandı 2026 Mayıs | Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak, enflasyon beklentisi ne yönde?

        Emekli ve memur zammında 5 aylık enflasyon farkı belli oluyor! Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

        Milyonlarca memur ve emeklinin gözü Mayıs ayı enflasyon oranlarına çevrildi. TÜİK tarafından açıklanacak Mayıs ayı rakamları ile birlikte 5 aylık enflasyon farkı açıklık kazanmış olacak. Bu veri, özellikle memur ve emeklilerin Temmuz ayında alacağı maaş artışının hesaplanmasında belirleyici rol oynuyor. TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 72 katılımcıyla gerçekleştirdiği mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

        Habertürk
        Giriş: 30 Mayıs 2026 - 23:29
        Mayıs ayı enflasyon oranları için geri sayım başladı. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Bu nedenle her açıklanan veri, zam oranlarını adım adım şekillendiriyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 27,53'ten yüzde 28,94'e yükseldi. Peki, "Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak, enflasyon beklentisi ne yönde?" İşte detaylar...

        ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 27,53'ten yüzde 28,94'e yükseldi.

        TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 72 katılımcıyla gerçekleştirdiği mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

        Buna göre, geçen ay yüzde 1,82 olan mayıs ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,89'a çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 27,53'ten yüzde 28,94'e yükseldi.

        TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 23,39'dan yüzde 23,82’ye, 24 ay sonrası için ise yüzde 18,02'den yüzde 18,43’e yükseldi.

        Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 51,2285'ten 51,5711'e, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi de 53,6195'ten 54,6923'e çıktı.

        Bir önceki anket döneminde 44,3 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 47,8 milyar dolara, gelecek yıl için de 39,8 milyar dolardan 41,6 milyar dolara yükseldi.

        MAYIS AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        Mayıs ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından 3 Haziran Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak. Açıklanacak enflasyon veri sonrasında emekli ve memur zammında 5 aylık enflasyon farkı netleşmiş olacak.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Dönüş yolunda bayram yoğunluğu
        Avrupa'nın en büyüğü PSG!
        "Anlaşma her zamankinden daha yakın"
        Yaz geliyor sağanaklar sürüyor
        Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'nde
        "Kurultaydan korkmuyorum ön seçim de istiyorum"
        Cansız bedenler 9 saat sonra bulundu
        İran'dan Hürmüz Boğazı'na dair uyarı
        Yılana nişan aldı 5 kişiyi yaraladı
        Şişli cinayetinin adı: Aysu
        Trabzonspor'da transferde mutlu son!
        Kadın yazarı yeğeni miras için öldürdü!
        Avrupa'daki en iyi 10 plajından biri Türkiye'de
        Yüzlerce kişi bir anda fenalaştı, nedeni 46 yıldır bulunamadı!
        G.Saray'dan Curtis Jones hamlesi!
        Ozan Güven'e tepki: Failler dışarı
        Tarihin unutulan nükleer felaketi
        "Yorum yapmam, benim de ilişkim var"
        Hükümeti protesto etmek için bağımsızlık ilan eden kasaba
        Sezonu açtılar
