        Enflasyon beklenti anketi yayımlandı 2026 Mayıs | Enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak, enflasyon beklentisi ne yönde?

        Emekli ve memur zammında 5 aylık enflasyon farkı belli oluyor! Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?

        Milyonlarca memur ve emeklinin gözü Mayıs ayı enflasyon oranlarına çevrildi. TÜİK tarafından açıklanacak Mayıs ayı rakamları ile birlikte 5 aylık enflasyon farkı açıklık kazanmış olacak. Bu veri, özellikle memur ve emeklilerin Temmuz ayında alacağı maaş artışının hesaplanmasında belirleyici rol oynuyor. TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 72 katılımcıyla gerçekleştirdiği mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Peki, "Enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" İşte 2026 Mayıs enflasyon oranlarının açıklanacağı tarih...

        Giriş: 31 Mayıs 2026 - 19:03
        Mayıs ayı enflasyon oranları için geri sayım başladı. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Bu nedenle her açıklanan veri, zam oranlarını adım adım şekillendiriyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 27,53'ten yüzde 28,94'e yükseldi. Peki, "Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak, enflasyon beklentisi ne yönde?" İşte detaylar...

        ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 27,53'ten yüzde 28,94'e yükseldi.

        TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 72 katılımcıyla gerçekleştirdiği mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

        Buna göre, geçen ay yüzde 1,82 olan mayıs ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,89'a çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 27,53'ten yüzde 28,94'e yükseldi.

        TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 23,39'dan yüzde 23,82’ye, 24 ay sonrası için ise yüzde 18,02'den yüzde 18,43’e yükseldi.

        Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 51,2285'ten 51,5711'e, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi de 53,6195'ten 54,6923'e çıktı.

        Bir önceki anket döneminde 44,3 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 47,8 milyar dolara, gelecek yıl için de 39,8 milyar dolardan 41,6 milyar dolara yükseldi.

        MAYIS AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        Mayıs ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından 3 Haziran Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak. Açıklanacak enflasyon veri sonrasında emekli ve memur zammında 5 aylık enflasyon farkı netleşmiş olacak.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
