Nisan ayı enflasyon oranları için geri sayım başladı. Nisan ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından Mayıs ayının başında açıklanacak. Mart ayı enflasyon rakamları TüİK verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mart ayında yüzde 2,29 arttı, yıllık oranda ise 50,51'e geriledi. reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 40 katılımcı tarafından yanıtlanan 2023 yılı Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi güncellendi. İşte 2023 Nisan enflasyon oranları beklenti anketi...