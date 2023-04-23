Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Enflasyon beklentisi belli oldu! 2023 Nisan enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?

Nisan ayı enflasyon rakamları Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanacak. Enflasyon verilerine ilişkin 2023 yılı Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi yayınlandı. Mart ayı enflasyon oranları yüzde 2,29 oranında artarken Merkez Bankası enflasyon beklentisi ise güncellendi. İşte 2023 Nisan enflasyon oranları beklentisi...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Merkez Bankası enflasyon oranları beklentisi belli oldu! TÜİK 2023 Nisan enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak ve yüzde kaç olacak?

    Nisan ayı enflasyon oranları için geri sayım başladı. Nisan ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından Mayıs ayının başında açıklanacak. Mart ayı enflasyon rakamları TüİK verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mart ayında yüzde 2,29 arttı, yıllık oranda ise 50,51'e geriledi. reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 40 katılımcı tarafından yanıtlanan 2023 yılı Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi güncellendi. İşte 2023 Nisan enflasyon oranları beklenti anketi...
  • Merkez Bankası enflasyon oranları beklentisi belli oldu! TÜİK 2023 Nisan enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak ve yüzde kaç olacak?

    MART AYI ENFLASYONU NE KADAR, YÜZDE KAÇ OLDU?

    Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mart ayında yüzde 2,29 arttı. Yıllık TÜFE yüzde 50,51'e geriledi. Yurt İçi ÜFE (Yİ-ÜFE) martta yüzde 0,44 artarken, yıllık bazda yüzde 62,45 oldu.
  • Merkez Bankası enflasyon oranları beklentisi belli oldu! TÜİK 2023 Nisan enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak ve yüzde kaç olacak?

    2023 NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Türkiye İstatistik Kurum TÜİK, enflasyon oranlarını her ayın 3'ünde açıklıyor. Nisan ayı enflasyon rakamlarının da 3 Mayıs'ta açıklanması bekleniyor. Kira artış oranı da bu tarihte belli olması bekleniyor.
  • Merkez Bankası enflasyon oranları beklentisi belli oldu! TÜİK 2023 Nisan enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak ve yüzde kaç olacak?

    PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ YAYINLANDI!

    2023 yılı Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden

    oluşan 40 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirilmiştir 
  • Merkez Bankası enflasyon oranları beklentisi belli oldu! TÜİK 2023 Nisan enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak ve yüzde kaç olacak?

    YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

    Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,72 iken, bu anket döneminde yüzde 37,77 olmuştur. 
  • Merkez Bankası enflasyon oranları beklentisi belli oldu! TÜİK 2023 Nisan enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak ve yüzde kaç olacak?

    12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 31,63 iken, bu anket döneminde yüzde 31,02 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,91 ve yüzde 17,54 olarak gerçekleşmiştir.
  • Merkez Bankası enflasyon oranları beklentisi belli oldu! TÜİK 2023 Nisan enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak ve yüzde kaç olacak?

    12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

    2023 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 13,83 olasılıkla yüzde 20,00 – 24,99 aralığında, yüzde 22,54 olasılıkla yüzde 30,00 – 34,99 aralığında, yüzde 36,67 olasılıkla ise yüzde 35,00 – 39,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
  • Merkez Bankası enflasyon oranları beklentisi belli oldu! TÜİK 2023 Nisan enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak ve yüzde kaç olacak?

    Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 16,22’sinin beklentilerinin yüzde 25,00 – 29,99 aralığında, yüzde 21,62’sinin beklentilerinin yüzde 30,00 – 34,99 aralığında, yüzde 29,73’ünün beklentilerinin yüzde 35,00 – 39,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.
  • Merkez Bankası enflasyon oranları beklentisi belli oldu! TÜİK 2023 Nisan enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak ve yüzde kaç olacak?

    24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

    2023 yılı Nisan ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 15,36 olasılıkla yüzde 9,00 – 14,99 aralığında, yüzde 49,18 olasılıkla yüzde 15,00 – 20,99 aralığında, yüzde 19,76 olasılıkla ise yüzde 21,00 – 26,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
  • Merkez Bankası enflasyon oranları beklentisi belli oldu! TÜİK 2023 Nisan enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak ve yüzde kaç olacak?

    Aynı anket döneminde nokta tahminler(2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 24,24‘ünün beklentilerinin yüzde 9,00 - 14,99 aralığında, yüzde 45,45‘inin beklentilerinin yüzde 15,00 – 20,99 aralığında, yüzde 18,18’inin beklentilerinin yüzde 21,00 – 26,99 aralığında olduğu gözlenmektedir
  • Merkez Bankası enflasyon oranları beklentisi belli oldu! TÜİK 2023 Nisan enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak ve yüzde kaç olacak?

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.