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Enflasyon farkı ne kadar, açıklandı mı? Enflasyon farkı nasıl hesaplanır?

Kamu çalışanları ve emeklileri yakından ilgilendiren enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklanmaya devam ediyor. Son olarak Ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından 4 aylık enflasyon oranı belli olurken, memur ve emekli maaşlarına etki edecek olan enflasyon farkı, kasım ve aralık ayı rakamlarının açıklanmasının ardından açıklık kazanacak. İşte enflasyon farkına ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

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  • Enflasyon farkı ne kadar, açıklandı mı? Enflasyon farkı nedir, nasıl hesaplanır?

    Enflasyon farkında yaşanan son dakika gelişmeleri memur ve emekliler tarafından yakından takip edilirken, ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanması ile 4 aylık enflasyon oranı da netlik kazanmış oldu. Bilindiği gibi kamu çalışanları  ve emeklilere yılda iki kez olmak üzere ocak ve temmuz aylarında maaşlarına enflasyon farkı yansıtılmaktadır. Peki Enflasyon farkı ne kadar, açıklandı mı?  Enflasyon farkı nasıl hesaplanır? İşte detaylar...
  • Enflasyon farkı ne kadar, açıklandı mı? Enflasyon farkı nedir, nasıl hesaplanır?

    ENFLASYON FARKI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Ekim ayı enflasyon verileri bugün açıklandı. Memur maaşlarına etki edecek olan enflasyon farkı, kasım ve aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netlik kazanacak.
  • Enflasyon farkı ne kadar, açıklandı mı? Enflasyon farkı nedir, nasıl hesaplanır?

    ENFLASYON FARKI NEDİR?

    Ocak ayında Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte bir önceki yılın Haziran ayına göre 6 ayda yaşanan enflasyon artışına göre zam yapılırken Temmuz ayında Haziran ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte bir önceki yılın Aralık ayına göre 6 ayda yaşanan enflasyon farkına göre zam yapılır.

     
  • Enflasyon farkı ne kadar, açıklandı mı? Enflasyon farkı nedir, nasıl hesaplanır?

    TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre; eylülde tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim, geçen aya göre yüzde 3,08, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 52,40, geçen yılın eylül ayına göre yüzde 83,45 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 59,91 gerçekleşti.
  • Enflasyon farkı ne kadar, açıklandı mı? Enflasyon farkı nedir, nasıl hesaplanır?

    TÜİK AÇIKLADI! 4 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU! 

    Memur ve memur emeklisi maaşlarına geçtiğimiz Temmuz ayında % 41,69'luk bir zam aldı. Zammın ardından Temmuz ayında enflasyon % 2,37, Ağustos ayında % 1,46 ve son olarak Eylül ayında % 3,08 olarak açıklanmıştı. TÜİK enflasyonuna göre memur ve memur emeklisinin üç aylık enflasyon farkı 6,91 oldu. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Ekim ayında enflasyon aylık bazda 3,54 oranında artış gösterdi. Böylelikle dört aylık enflasyon farkı 10,45'e ulaştı.
  • Enflasyon farkı ne kadar, açıklandı mı? Enflasyon farkı nedir, nasıl hesaplanır?

    OCAK 2023 MEMUR MAAŞ ZAMMI NE OLACAK? 

    Ocak 2023 Memur maaş zammı Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon rakamlarının netleşmesinin ardından belli olacak. Memur ve memur emeklileri Ocak 2023'te toplu sözleşme zammına ilave olarak 6 aylık enflasyon farkı alacak.
  • Enflasyon farkı ne kadar, açıklandı mı? Enflasyon farkı nedir, nasıl hesaplanır?

    MERKEZ BANKASI 6 AYLIK BEKLENTİ ANKETİ % 17,86! 

    Merkez Bankası yıl sonu beklenti anketine göre 6 aylık enflasyonun % 17,86 olması bekleniyor. Bu hesaba göre 2023 Ocak ayında verilecek olan yüzde 8 toplu sözleşme zammı yüzde 10 olarak verilirse memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı % 20,86 olacak.

     

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