Enflasyon farkında yaşanan son dakika gelişmeleri memur ve emekliler tarafından yakından takip edilirken, ekim ayı enflasyon verilerinin açıklanması ile 4 aylık enflasyon oranı da netlik kazanmış oldu. Bilindiği gibi kamu çalışanları ve emeklilere yılda iki kez olmak üzere ocak ve temmuz aylarında maaşlarına enflasyon farkı yansıtılmaktadır. Peki Enflasyon farkı ne kadar, açıklandı mı? Enflasyon farkı nasıl hesaplanır? İşte detaylar...