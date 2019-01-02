Emeklilerin zam oranı TÜİK tarafından açıklanacak olan yıllık enflasyon rakamı ile birlikte netlik kazanacak. TÜİK'in açıklayacağı rakamda Temmuz-Aralık ayları arasında gerçekleşen enflasyon rakamı emeklinin zam oranını belirleyecek. Son Kasım ayı enflasyon rakamında Temmuz-Kasım arasındaki 5 aylık döneme ait enflasyon rakamı yüzde 10,64 olmuştu.

Aralık ayındaki enflasyonun da dahil edilmesi ile birlikte net bir rakam ortaya çıkacak. Ancak emeklinin 2019 Ocak zammının yüzde 10 ile yüzde 12 arasında bir yerde olması bekleniyor. Emekliler bu oran aralığında bir zam alacak.

TÜİK'in Kasım ayı enflasyon rakamı ile birlikte açıkladığı yıllık enflasyon tahmini yüzde 21.28 olmuştu. TÜİK'in bir önceki ayda açıkladığı tahmin ise yüzde 24,45'ti.

EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Emekli 2019 Ocak zammı 3 Ocak 2019'da belli olacak. Yıllık enflasyon rakamı bu tarihte TÜİK tarafından açıklanacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Yapılacak zam sonrası en düşün emekli maaşı bin lira olacak.

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM

Zammın ardından maaşı bin liranın altında olan emeklilere seyyanen zam uygulanacak ve bu emeklilerin maaşı bin liraya çekilecek.

Emeklilere yapılacak olan zam maaşın yanı sıra, ek ödeme tutarlarına da yansıtılacak.

MEMUR EMEKLİLERİ 2019 ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur emeklilerine toplu sözleşme zammı olan yüzde 4'ün yanı sıra, enflasyon farkından doğan zam da yapılacak.

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