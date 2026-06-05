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        Haberler Bilgi Ekonomi MAYIS ENFLASYON RAKAMLARI 2026 TÜİK | Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? 5 aylık enflasyon farkı ne olacak?

        Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? Emekli ve memur zammında 5 aylık enflasyon farkı ne olacak?

        Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasına kısa süre kala milyonlarca emekli ve memur gözünü Türkiye İstatistik Kurumu'ndan gelecek son dakika açıklamalarına çevirdi. Açıklanacak veriyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık zam oranı netleşecek, memur ve memur emeklileri için oluşan enflasyon farkı da belli olacak. Peki, "Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? 5 aylık enflasyon farkı ne olacak?" İşte TÜİK 2026 Mayıs enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 01:01 Güncelleme:
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        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin enflasyon verilerini açıklamaya hazırlanıyor. Ocak, şubat, mart ve nisan ayı enflasyon rakamlarının ardından gözler beşinci veri olan mayıs enflasyonuna çevrilirken, emekli ve memurların temmuz ayında alacağı zam oranının önemli ölçüde de netleşmiş olacak. Haziran ayı enflasyonunun ardından ise emekli ve memur maaşında kesin zam oranları açıklık kazanacak. Peki, Enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? 5 aylık enflasyon farkı ne olacak? İşte mayıs ayı enflasyon beklentisi...

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        ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 27,53'ten yüzde 28,94'e yükseldi.

        TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 72 katılımcıyla gerçekleştirdiği mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

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        Buna göre, geçen ay yüzde 1,82 olan mayıs ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 1,89'a çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 27,53'ten yüzde 28,94'e yükseldi.

        TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 23,39'dan yüzde 23,82’ye, 24 ay sonrası için ise yüzde 18,02'den yüzde 18,43’e yükseldi.

        Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 51,2285'ten 51,5711'e, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi de 53,6195'ten 54,6923'e çıktı.

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        Bir önceki anket döneminde 44,3 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 47,8 milyar dolara, gelecek yıl için de 39,8 milyar dolardan 41,6 milyar dolara yükseldi.

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        MAYIS AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        Mayıs ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından 5 Haziran Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak. Açıklanacak enflasyon veri sonrasında emekli ve memur zammında 5 aylık enflasyon farkı netleşmiş olacak.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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