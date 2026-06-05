İran nükleerden vazgeçer mi? ABD-İran ne zaman, nasıl uzlaşacak? Trump ve Hamaney görüşecek mi? ABD ve İran ne zaman masaya oturur? HT 360'da Dilek Gül sordu; İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tarık Oğuzlu ve İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cem Oğultürk anlattı. ... Daha Fazla Göster

İran nükleerden vazgeçer mi? ABD-İran ne zaman, nasıl uzlaşacak? Trump ve Hamaney görüşecek mi? ABD ve İran ne zaman masaya oturur? HT 360'da Dilek Gül sordu; İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tarık Oğuzlu ve İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cem Oğultürk anlattı. Daha Az Göster