Ekonomide şubat ayı bilançosu için geri sayım başladı. Her ay olduğu gibi bu ay da enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kamuoyuna duyurulacak. Açıklama öncesinde yayımlanan AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi ise ekonomistlerin tahminlerini ortaya koydu. Enflasyon oranı; maaş düzenlemelerinden ürün fiyatlarına kadar geniş bir alanı etkilediği için milyonlarca kişinin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Şimdi gözler, TÜİK’in 2026 Şubat ayı enflasyonunu açıklayacağı tarihte. İşte güncel bilgiler...