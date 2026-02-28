Şubat ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?
Şubat ayının bitişiyle birlikte gözler bir kez daha enflasyon verilerine çevriliyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı Şubat 2026 enflasyon rakamları öncesinde, piyasa beklentileri netleşmeye başladı. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin tahminleri kamuoyuyla paylaşılırken, maaş artışlarından kira zam oranlarına kadar birçok kalemi doğrudan etkileyecek verinin ne zaman duyurulacağı merak konusu oldu. Bu kapsamda, "Şubat ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte ayrıntılar...
Ekonomide şubat ayı bilançosu için geri sayım başladı. Her ay olduğu gibi bu ay da enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kamuoyuna duyurulacak. Açıklama öncesinde yayımlanan AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi ise ekonomistlerin tahminlerini ortaya koydu. Enflasyon oranı; maaş düzenlemelerinden ürün fiyatlarına kadar geniş bir alanı etkilediği için milyonlarca kişinin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Şimdi gözler, TÜİK’in 2026 Şubat ayı enflasyonunu açıklayacağı tarihte. İşte güncel bilgiler...
ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 Şubat enflasyon verileri 3 Mart 2026 Salı günü saat 10.00'da açıklanacak.
MERKEZ BANKASI 2026 ŞUBAT PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ
Yıllık Enflasyon Beklentileri
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,23 iken, bu anket döneminde yüzde 24,11 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 22,20 iken, bu anket döneminde yüzde 22,10 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 16,94 iken, bu anket döneminde yüzde 17,11 olarak gerçekleşmiştir.
12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri
2026 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 25,87 olasılıkla yüzde 19,00 – 20,99 aralığında, yüzde 33,08 olasılıkla yüzde 21,00 – 22,99 aralığında, yüzde 25,70 olasılıkla ise yüzde 23,00 - 24,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 18,46’sının beklentilerinin yüzde 19,00 – 20,99 aralığında, yüzde 43,08’inin beklentilerinin yüzde 21,00 – 22,99 aralığında, yüzde 29,23’ünün beklentilerinin yüzde 23,00 – 24,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.
24 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri
2026 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 16,07 olasılıkla yüzde 13,00 – 15,99 aralığında, yüzde 44,38 olasılıkla yüzde 16,00 – 18,99 aralığında, yüzde 18,06 olasılıkla ise yüzde 19,00 – 21,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 18,97‘sinin beklentilerinin yüzde 13,00 - 15,99 aralığında, yüzde 55,17‘sinin beklentilerinin yüzde 16,00 – 18,99 aralığında, yüzde 13,79‘unun beklentilerinin yüzde 19,00 – 21,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.
Faiz Beklentileri
Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 36,43 iken, bu anket döneminde yüzde 36,95 olmuştur. Mart ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 36,08 olarak gerçekleşmiştir.
Döviz Kuru Beklentileri
Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 51,17 TL iken, bu anket döneminde 51,09 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 51,89 TL iken, bu anket döneminde 52,39 TL olarak gerçekleşmiştir.
2026 OCAK ENFLASYON VERİLERİ NE OLMUŞTU?
2026 Ocak ayı enflasyon rakamları, 3 Şubat 2026 Salı günü saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon, ocakta aylık bazda yüzde 4,84, yıllık bazda yüzde 30,65 oldu.