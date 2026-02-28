Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak şubat 2026? TÜİK Şubat ayı enflasyonunu ne zaman açıklayacak? Şubat enflasyon beklentisi ne oldu?

        Şubat ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?

        Şubat ayının bitişiyle birlikte gözler bir kez daha enflasyon verilerine çevriliyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı Şubat 2026 enflasyon rakamları öncesinde, piyasa beklentileri netleşmeye başladı. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin tahminleri kamuoyuyla paylaşılırken, maaş artışlarından kira zam oranlarına kadar birçok kalemi doğrudan etkileyecek verinin ne zaman duyurulacağı merak konusu oldu. Bu kapsamda, "Şubat ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt aranıyor. İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2026 - 22:51 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ekonomide şubat ayı bilançosu için geri sayım başladı. Her ay olduğu gibi bu ay da enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kamuoyuna duyurulacak. Açıklama öncesinde yayımlanan AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi ise ekonomistlerin tahminlerini ortaya koydu. Enflasyon oranı; maaş düzenlemelerinden ürün fiyatlarına kadar geniş bir alanı etkilediği için milyonlarca kişinin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Şimdi gözler, TÜİK’in 2026 Şubat ayı enflasyonunu açıklayacağı tarihte. İşte güncel bilgiler...

        2

        ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2026 Şubat enflasyon verileri 3 Mart 2026 Salı günü saat 10.00'da açıklanacak.

        3

        MERKEZ BANKASI 2026 ŞUBAT PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ

        Yıllık Enflasyon Beklentileri

        Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,23 iken, bu anket döneminde yüzde 24,11 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 22,20 iken, bu anket döneminde yüzde 22,10 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 16,94 iken, bu anket döneminde yüzde 17,11 olarak gerçekleşmiştir.

        4

        12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

        2026 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 25,87 olasılıkla yüzde 19,00 – 20,99 aralığında, yüzde 33,08 olasılıkla yüzde 21,00 – 22,99 aralığında, yüzde 25,70 olasılıkla ise yüzde 23,00 - 24,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

        Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 18,46’sının beklentilerinin yüzde 19,00 – 20,99 aralığında, yüzde 43,08’inin beklentilerinin yüzde 21,00 – 22,99 aralığında, yüzde 29,23’ünün beklentilerinin yüzde 23,00 – 24,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

        5

        24 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

        2026 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 16,07 olasılıkla yüzde 13,00 – 15,99 aralığında, yüzde 44,38 olasılıkla yüzde 16,00 – 18,99 aralığında, yüzde 18,06 olasılıkla ise yüzde 19,00 – 21,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.

        Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 18,97‘sinin beklentilerinin yüzde 13,00 - 15,99 aralığında, yüzde 55,17‘sinin beklentilerinin yüzde 16,00 – 18,99 aralığında, yüzde 13,79‘unun beklentilerinin yüzde 19,00 – 21,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

        6

        Faiz Beklentileri

        Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 36,43 iken, bu anket döneminde yüzde 36,95 olmuştur. Mart ayı Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 36,08 olarak gerçekleşmiştir.

        7

        Döviz Kuru Beklentileri

        Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 51,17 TL iken, bu anket döneminde 51,09 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 51,89 TL iken, bu anket döneminde 52,39 TL olarak gerçekleşmiştir.

        8

        2026 OCAK ENFLASYON VERİLERİ NE OLMUŞTU?

        2026 Ocak ayı enflasyon rakamları, 3 Şubat 2026 Salı günü saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon, ocakta aylık bazda yüzde 4,84, yıllık bazda yüzde 30,65 oldu.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran'ın anlaşmak için gerçek bir isteği yok
        Trump: İran'ın anlaşmak için gerçek bir isteği yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a saldırıdan endişeliyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a saldırıdan endişeliyiz
        Pezeşkiyan: Saldırı tarihsel hafızadan silinmeyecek
        Pezeşkiyan: Saldırı tarihsel hafızadan silinmeyecek
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        İran'dan ABD'nin Orta Doğu üslerine saldırı
        İran'dan ABD'nin Orta Doğu üslerine saldırı
        Dışişleri: Türkiye arabuluculuğa hazır
        Dışişleri: Türkiye arabuluculuğa hazır
        Hizbullah'dan Tahran ile dayanışma mesajı
        Hizbullah'dan Tahran ile dayanışma mesajı
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        İsrail İran'da kimleri hedef aldı?
        İsrail İran'da kimleri hedef aldı?
        ABD-İsrail İran'a saldırdı!
        ABD-İsrail İran'a saldırdı!
        Mamdani'den tepki: Amerikalılar bunu istemiyor
        Mamdani'den tepki: Amerikalılar bunu istemiyor
        Galatasaray hata yapmadı!
        Galatasaray hata yapmadı!
        Saldırı kripto parayı vurdu
        Saldırı kripto parayı vurdu
        Altında 53 yılın en uzun yükseliş serisi
        Altında 53 yılın en uzun yükseliş serisi
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        Beşiktaş bu sezon ilki başardı!
        Beşiktaş bu sezon ilki başardı!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        Kara Kartal seriye bağladı!
        Kara Kartal seriye bağladı!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı