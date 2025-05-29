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        Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümü Nedir, Mezunları Ne İş Yapar ve Nerelerde Çalışır?

        Toplumda özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesini artırabilmek için pek çok çalışma yürütülüyor. Özel gereksinimi olan bireylerin bağımsız hareket edebilmelerini sağlamak ve onları sosyal yaşama katmak amacıyla bu alanda destek verebilecek profesyonel kişilere ihtiyaç duyuluyor. Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon bölümü nedir sorusu da bu noktada devreye giriyor. Son yıllarda sıklıkla tercih edilen, Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon bölümü hakkında bazı sorular gündeme geliyor. Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon bölümü eğitim süresi kaç yıl ve Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon mezunları ne iş yapar gibi soruların cevaplarını sizler için derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2025 - 12:39 Güncelleme: 29.05.2025 - 12:39
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        Engelli Bakımı Rehabilitasyon Bölümü
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        Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümü Nedir?

        Özel gereksinime ihtiyaç duyan bireyler, çeşitli eğitim ve destekler sayesinde günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek duruma gelebiliyorlar. Bunun için alanında uzman eğitmenlerin yetiştirilmesi gerekiyor. Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon bölümünün amacı da nitelikli elemanlar yetiştirmek. Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon bölümü nedir sorusuna daha detaylı bir yanıt vermek gerekirse; zihinsel, fiziksel, sosyal ve duygusal açıdan yetersizlikler yaşayan bireylerin süreçlerine yardımcı olabilecek ve katkı sağlayabilecek uzman kişilerin yetiştirildiği bölüm diyebiliriz. Bu konuda profesyonel eğitim alarak uzmanlaşanlar, engelli bireylerin ihtiyaçlarını kolayca anlayabilmeli, cevap verebilmeli ve onları destekleyerek yaşam kalitelerini arttırabilmeliler. Bu bölümü okuyanların en temel amacı, özel gereksinimli bireyleri günlük hayatta kendilerini idare edebilir düzeye taşımak olacak. Bunu sağlamak için ise; sağlık, formasyon, psikoloji, sosyoloji ve rehabilitasyon gibi pek çok disiplinden yardım alınır. Sosyal projelere katılmayı seven ve yardımlaşa duygusu gelişmiş olan bireylerin tercih etmesi gereken bu alanla ilgili eğitim süreçleri merak uyandırıyor. Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon bölümü eğitim süresi kaç yıl sorusunu dile getiren kişiler, Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon bölümü derslerinin içeriği hakkında da bilgi sahibi olmak istiyorlar.

        Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

        Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon bölümü, üniversitelerin meslek yüksek eğitim okullarına bağlı olan bir ön lisans programıdır. Bu nedenle de bölümün eğitim süresi 2 yıldır. Ülkemizde devlet üniversitelerinde olduğu gibi vakıf üniversitelerinde de bu program yer alır. Ön lisansı başarıyla tamamlayan bazı öğrenciler, eğitimlerini uzatarak lisans programına geçiş yapmak istiyorlar. Bu yolu seçmek isteyenler, Dikey Geçiş Sınavı’na girerek, başarı sağladığı takdirde uygun bir lisans programına yerleşebilirler. Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon bölümünü okumak isteyenler için eğitim içeriğinin teorik ağırlıklı olduğunu söyleyebiliriz. Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon bölümü dersleri hakkında fikir edinmek isteyenler için programda yer alan bazı temel dersler şu şekildedir,

        • - Temel Sağlık Bilgisi
        • - Engellilik ve Toplum
        • - Rehabilitasyon İlkeleri
        • - Fiziksel Engellilikte Bakım
        • - Zihinsel Engellilikte Rehberlik
        • - Yaşlı ve Engelli Bireylerde Beslenme
        • - İlk Yardım
        • - Psikososyal Destek
        • - Özel Eğitim Uygulamaları
        • - Mesleki Etik

        Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Mezunları Ne İş Yapar?

        Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon bölümüyle ilgili eğitim sürecinin detaylarını sizlerle paylaştık. Ancak bölümü okumak isteyen adaylar, görev ve iş olanaklarını da merak ediyor. O nedenle, Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon mezunları ne iş yapar sorusuna cevap verelim.. Mezun olmaya hak kazanarak alanında uzmanlaşan kişilerin başlıca görevi, özel gereksinimli bireylerin günlük yaşam kalitesini arttırmak ve onların fiziksel ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bu alanın uzmanlarının bir diğer sorumluluğu ise engelli bireylerimizin rehabilitasyon süreçlerinde onlara gereken desteği sağlamak olacaktır. Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon mezunları ne iş yapar sorusunu dile getirenler için mezunların görev tanımlarını sıralamamız gerekirse eğer şu maddeler karşımıza çıkar;

        • - Engelli bireylerin yeme, içme, temizlik ve giyinme gibi kişisel bakım süreçlerine yardımcı olmak
        • - Rehabilitasyon planlarını uygulamak
        • - Bireylerin sosyal becerilerini geliştirmek
        • - Aileleri bilgilendirmek ve yönlendirmek
        • - Psikososyal destek sağlamak
        • - Kurum içi eğitim ve faaliyetlerde görev almak

        Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon Mezunları Nerede Çalışır?

        Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon bölümü iş olanakları ile ilgili her geçen yıl bir artış yaşandığını söylemek mümkün… Bunun nedeni ise dünya genelinde hızla artan nüfusun beraberinde toplumların engelli bakımı konusunda daha bilinçli ve duyarlı hale gelmesi. Özel gereksinimli bireyler konusunda her geçen yıl farkındalık düzeyi daha gelişmektedir. Bu nedenle Engelli Bakımı ve Rehabilitasyonu alanı da daha çok ilgi görmeye başlamıştır. Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon mezunları nerede çalışır sorusu, bu bölümü tercih edecek adaylar için oldukça önemlidir. Mezunlar için güzel haber, hem kamu kurumlarında hem de özel sektörde çalışma imkanlarının bulunmasıdır. İşte mezunların çalışabilecekleri bazı kurum ve kuruluşlar;

        • - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı huzurevleri ve bakım merkezleri
        • - Engelli bireylere hizmet veren rehabilitasyon merkezleri
        • - Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri
        • - Hastanelerin fizik tedavi ve rehabilitasyon bölümleri
        • - Belediyelere bağlı sosyal hizmet birimleri
        • - Özel bakım evleri ve gündüz bakım merkezleri
        • - Sivil toplum kuruluşları ve dernekler
        • - Özel sektör kuruluşlarının sosyal sorumluluk birimleri
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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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