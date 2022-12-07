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Engelli maaşlarına 2023 Ocak güncellemesi! Engelli aylığı ne kadar olacak?

Ocak ayında yapılacak asgari ücret zammı, engelli aylığı miktarına da yön verecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli bireylere ödenen engelli maaşlarında ödemeler engellilik oranına göre farklılık gösteriyor. İşte, 2023 engelli maaşı hakkında merak edilenler...

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  • ENGELLİ MAAŞI ZAMMI: 2023 engelli aylığı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? Engelli maaşı ne zaman ödeniyor, başvuru şartları neler?

    Asgari ücrete uygulanacak zam, engelli aylığına yapılacak zam oranını da etkileyecek. Engelli aylıkları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca engelli bireyler ve yakınlarına ödeniyor. Engelli maaş miktarları bireyin engellilik oranını göre farklılık gösteriyor. İşte, 2023 engelli maaşı başvuru şartları ve ödemeleri hakkında merak edilenler...
  • ENGELLİ MAAŞI ZAMMI: 2023 engelli aylığı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? Engelli maaşı ne zaman ödeniyor, başvuru şartları neler?

    ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR?

    Engelli aylığı bu senenin ilk 6 ayı için yüzde 40-69 oranlarında engelli vatandaşlar için 865 TL, yüzde 70 ve üzerinde engelli olanLAR için ise bin 298 TL olarak belirlendi. Engelli yakını aylığı ise 865 TL oldu.

     
  • ENGELLİ MAAŞI ZAMMI: 2023 engelli aylığı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? Engelli maaşı ne zaman ödeniyor, başvuru şartları neler?

    KİMLER ENGELLİ AYLIĞI ALABİLİR?

    Engelli maaşı alabilmek için; nafaka almıyor olmak, hiçbir gelire sahip olmamak, sosyal güvenlik kurumuna bağlı olmamak gerekiyor. Hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin asgari ücretin aylık net tutarının üçte birinden az olmaması gerekiyor.
  • ENGELLİ MAAŞI ZAMMI: 2023 engelli aylığı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? Engelli maaşı ne zaman ödeniyor, başvuru şartları neler?

    ENGELLİ MAAŞI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

    Engelli aylığının ne kadar olacağı, 2023 asgari ücretin belli olmasının ardından belli olacak.

    Eğer asgari ücrete yüzde 30 zam gelirse yüzde 40-69 oranında engelliliği bulunanların engelli maaşı 1461 liraya yükselmesi bekleniyor. Yüzde 40 zam gelmesi halinde 1573, yüzde 50 zam gelmesi halinde ise emekli aylığının 1686 lira olması bekleniyor.
  • ENGELLİ MAAŞI ZAMMI: 2023 engelli aylığı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? Engelli maaşı ne zaman ödeniyor, başvuru şartları neler?

    ENGELLİ MAAŞI NE ZAMAN ÖDENİYOR?

    Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her ayın 5. günü 

    Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olan kişilere her ayın 6. günü 

    Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olan kişilere her ayın 7. günü 

    Doğum tarihinin son rakamı 3 – 8 olan kişilere her ayın 8. günü 

    Doğum tarihinin son rakamı 4 – 9 olan kişilere her ayın 9. günü yatıyor. 
  • ENGELLİ MAAŞI ZAMMI: 2023 engelli aylığı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? Engelli maaşı ne zaman ödeniyor, başvuru şartları neler?

    YAŞLI VE ENGELLİ AYLIKLARI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Aylık başvuruları kişinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına yapılmaktadır.
  • ENGELLİ MAAŞI ZAMMI: 2023 engelli aylığı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? Engelli maaşı ne zaman ödeniyor, başvuru şartları neler?

    ENGELLİ MAAŞINDA MUHTAÇLIK DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

    Muhtaçlık değerlendirmesi; hanede yaşayan tüm bireylerin gelir, servet ve harcamaları ile nafaka yükümlülüğü dikkate alınarak yapılmaktadır.
  • ENGELLİ MAAŞI ZAMMI: 2023 engelli aylığı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? Engelli maaşı ne zaman ödeniyor, başvuru şartları neler?

    ENGELLİ AYLIĞINDAN FAYDALANMAK İÇİN RAPOR ORANI YÜZDE KAÇ OLMALI?

    Engelli aylığından faydalanmak isteyen kişinin rapor oranı en az %40 olmalıdır.
  • ENGELLİ MAAŞI ZAMMI: 2023 engelli aylığı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? Engelli maaşı ne zaman ödeniyor, başvuru şartları neler?

    ENGELLİ MAAŞI YAŞ SINIRI VAR MIDIR?

    Engelli aylığından faydalanmak isteyen kişinin yaşı önemlidir. Kişi 18 yaşından büyük ve 65 yaşından küçük olmalıdır. 65 yaşından büyük olması halinde en az %70 oranında engelinin bulunması gerekmektedir.
  • ENGELLİ MAAŞI ZAMMI: 2023 engelli aylığı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? Engelli maaşı ne zaman ödeniyor, başvuru şartları neler?

    ENGELLİ AYLIĞI BAŞVURUSUNDA HANGİ BELGELER İSTENİR?

    Yetkili hastaneden alınan engelliler için sağlık kurulu raporu (20.02.2020 tarihi sonrası sağlık kurulu raporları elektronik olarak temin edildiğinden bu tarihten sonra düzenlenmiş raporlar talep edilmemektedir.) ve eğer kişi kendisi başvuruda bulunmuyorsa vesayet belgesi ya da vekâletname örneği.
  • ENGELLİ MAAŞI ZAMMI: 2023 engelli aylığı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? Engelli maaşı ne zaman ödeniyor, başvuru şartları neler?

    18 YAŞ ALTI ENGELLİ YAKINI AYLIĞI NE DEMEK?

    Aynı hanede ikamet etmek şartıyla fiilen bakımını gerçekleştirdiği, 18 yaşından küçük ,özel gereksinim düzeyi  en az hafif düzeyde olan veya  %40 ve üzeri engelli olan yakını bulunanlara yapılan yardımdır.
  • ENGELLİ MAAŞI ZAMMI: 2023 engelli aylığı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek? Engelli maaşı ne zaman ödeniyor, başvuru şartları neler?

    18 YAŞ ALTI ENGELLİ YAKINI AYLIĞI BAŞVURUSU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

    Yetkili hastaneden alınan engelliler için sağlık kurulu raporu/çocuklar için özel gereksinim raporu (20.02.2020 tarihi sonrası sağlık kurulu raporları elektronik olarak temin edildiğinden bu tarihten  sonra düzenlenmiş raporlar talep edilmemektedir.) ve başvuran kişi engellinin anne ya da babası değilse vesayet belgesi.

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