ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR?

Engelli aylığı bu senenin ilk 6 ayı için yüzde 40-69 oranlarında engelli vatandaşlar için 865 TL, yüzde 70 ve üzerinde engelli olanLAR için ise bin 298 TL olarak belirlendi. Engelli yakını aylığı ise 865 TL oldu.