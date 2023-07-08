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Yaşlılık maaşları en kadar, kaç TL oldu? 6 aylık enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından memur zam oranıyla birlikte engelli maaşlarına zam geldi. Ancak yaşlılık maaşlarına kademeli zam geldi. Kademeli zam sornası yaşlılık maaşı yükseldi. Peki, yaşlılık maaşı ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel yaşlılık maaşı...