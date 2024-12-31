Engelli öğrenciler yeni yıla ağaç dikerek girdi

Her yılın son günü ilçenin farklı bölgelerine onlarca ağaç dikerek yeni yılın karşılandığı İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bu yıl da gelenek bozulmadı. 2024 yılının son gününde Muratçeşme ve Mimaroba mahallelerine 25 adet ıhlamur, manolya ve gingko ağacı dikildi.

Büyükçekmece Belediyesi Engelli Eğitim ve Sosyal Yaşam Merkezi'nde engelli öğrenciler ile birlikte yılsonu etkinliğine katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, engelli öğrenciler ve ailelerinin yeni yıllarını kutladı.