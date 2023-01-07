ENGELLİLERE BİREYSEL EĞİTİM DESTEĞİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Özel eğitim okulları ile rehabilitasyon merkezlerinde engellilere verilen destek eğitiminin bütçeden karşılanacak kısmı, katma değer vergisi (KDV) hariç bireysel eğitim için aylık 2 bin 421 lira, grup eğitimi için aylık 678 lira olacak.