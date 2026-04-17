Engelsiz Filmler Festivali başlıyor

Puruli Kültür Sanat tarafından gerçekleştirilen ve on dördüncü defa izleyici ile buluşmaya hazırlanan Engelsiz Filmler Festivali, 24 Nisan’da Goethe-Institut Ankara'da kapılarını açacak.

Bu yıl festivalin en heyecan verici bölümlerinden biri olan "Kaleydoskop", dünya sinemasının usta yönetmenlerinden ödüllü ilk filmlere uzanan, hayatın tüm renklerini ve karmaşasını beyazperdeye taşıyan bir seçkiyle izleyici karşısına çıkıyor. Festival; adalet, annelik, kimlik ve tutku gibi evrensel temaları sinemanın en çarpıcı örnekleriyle Kaleydoskop’ta keşfe çağırıyor.

"Genç Anneler"

Kaleydoskop bölümü, sinema dünyasının "Altın Palmiye" rekortmeni yönetmenleri Jean-Pierre ve Luc Dardenne kardeşleri ağırlıyor. Cannes’dan En İyi Senaryo ödülüyle dönen "Genç Anneler" (Young Mothers), sığınma evindeki beş genç kadının hayata tutunma mücadelesini Dardenne kardeşlerin o meşhur sosyal gerçekçi üslubuyla anlatıyor.

İtalyan sinemasının lirik ustası Mario Martone, "Dışarıda" (Fuori) ile izleyiciyi 1980’lerin Roma’sına götürüyor. Yazar Goliarda Sapienza’nın hapishane duvarları arasında başlayıp dışarıya taşan özgürlük ve yazma tutkusunu konu alan film, aynı zamanda Valeria Golino ve Matilda De Angelis gibi yıldız isimleri bir araya getiriyor.

Politik sinemanın güçlü sesi Sergei Loznitsa, "İki Savcı" (Two Prosecutors) ile Sovyet dönemi NKVD kumpaslarına karşı verilen onurlu bir adalet arayışını merkezine alırken; Norveçli yönetmen Dag Johan Haugerud, Berlin Film Festivali’nden ödüllerle dönen "Hayaller" (Dreams) filminde üç farklı jenerasyondan kadının aşk ve cinsellik üzerine değişen bakış açılarını incelikli bir mizahla ele alıyor.

"Tavus Kuşu"

Kaleydoskop, sadece ustaları değil, yeni solukları da selamlıyor. Lauro Cress'in Max Ophüls ödüllü çıkış filmi "Sabırsız Kalpler" (Impatience of the Heart), Stefan Zweig uyarlaması derinlikli hikayesiyle vicdan ve takıntı arasındaki ince çizgiyi sorguluyor. Ödüllü kısa filmleri ile tanınan Avusturyalı yönetmen Bernhard Wenger ise ilk uzun metrajı "Tavus Kuşu" (Peacock) ile modern dünyanın "kiralık kimlikler" üzerine kurulu absürt yapısını trajikomik bir dille eleştiriyor.

"Aznavour"

Sinemanın işitsel gücünü ve müziğin hikâye anlatıcılığındaki rolünü odağına alan Oditoryum bölümü, bu yıl izleyicileri müzik tarihinin en ikonik figürlerinden birinin etkileyici serüvenine davet ediyor. Bölümün bu seneki tek ve görkemli konuğu, tüm zamanların en büyük ses sanatçılarından Charles Aznavour’un hayatını konu alan "Aznavour" (Monsieur Aznavour).

Yönetmenliğini Mehdi Idir ve Grand Corps Malade’ın üstlendiği film, Aznavour’un yoksul çocukluk yıllarından Paris’in arka sokaklarına, oradan da New York’un ışıltılı sahnelerine uzanan benzersiz yolculuğunu beyazperdeye taşıyor. Başrolde sergilediği etkileyici performansla Tahar Rahim, Aznavour’un sadece zaferlerini değil, yenilgilerini, hassasiyetini ve sanata olan sarsılmaz bağlılığını da perdeye taşıyor.

Festivalin minik sinemaseverler için hazırladığı en renkli ve neşeli bölümü Çocuklar İçin, okyanusların kalbinden yükselen sihirli bir melodiyle çocukları ve aileleri büyülemeye hazırlanıyor. Bölümün bu yılki tek filmi olan ödüllü animasyon "Şarkıcı Balina" (The Last Whale Singer), çocuklara sadece bir macera değil, kendi içlerindeki gücü keşfetme hikâyesi sunuyor.

Yönetmenliğini ve senaristliğini deneyimli animasyoncu Reza Memari’nin üstlendiği film; yetim bir kambur balina olan Vincent’ın, devasa Leviathan’ın okyanusları tehdit etmesi üzerine çıktığı tehlikeli ama bir o kadar da öğretici yolculuğu konu alıyor. Vincent’a bu serüvende titiz dadısı Walter ve cesur, işitme engelli bir orka olan Darya eşlik ediyor.

Otizmli çocukların ve gençlerin rahatça film izleyebilmeleri için ışıkların tamamen karartılmadığı, ses seviyesinin optimize edildiği ve salon içinde hareket özgürlüğünün tanındığı Otizm Dostu Gösterim’le de sinemaseverlere sunulacak en iyi çocuk filmi ödülü sahibi yapım, farklılıkların ve dostluğun gücünü ustalıkla vurguluyor.

Engelsiz Filmler Festivali’nin programında yer alan 23 film, sesli betimleme ve ayrıntılı altyazı ile Goethe-Institut Ankara’nın erişilebilir salonunda sinemaseverlerle buluşacak. Gösterimlerin ardından film ekipleriyle yapılan söyleşilerde ve Ödül Töreni’nde işaret dili tercümesi yapılacak. Çocuklar İçin dışındaki tüm gösterimlerde İngilizce altyazı da bulunuyor. 30 Nisan’a kadar devam edecek Festival’de tüm gösterimler ücretsiz olarak takip edilebilecek.