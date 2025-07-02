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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Engin Baltacı, Beşiktaş Divan Kurulu başkanlığına adaylığını resmen açıkladı - Beşiktaş Haberleri

        Engin Baltacı, Beşiktaş Divan Kurulu başkanlığına adaylığını resmen açıkladı

        Beşiktaş Kulübü'nün eski ikinci başkanı Engin Baltacı, divan kurulu başkanlığına aday olduğunu açıkladı. Baltacı, "Biz, ağzını açtığında herkesin dinleyeceği, söylediklerine herkesin itibar edeceği, olumsuz düşünceye sahip insanların çekineceği bir kurul yapısı oluşturacağız" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 15:07 Güncelleme: 02.07.2025 - 15:07
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        Baltacı, Divan Kurulu Başkan adaylığını açıkladı!
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        Beşiktaş Kulübü'nün eski ikinci Engin Baltacı, Beykoz'da bulunan hukuk bürosunda düzenlediği basın toplantısında eylül-ekim aylarında yapılması planlanan seçimde divan kurulu başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

        Ekibiyle yaptığı uzun istişareler sonucu divan kurulu başkanlığına aday olmaya karar verdiğini söyleyen Baltacı, "Beşiktaş Kulübü'nün bütün kurullarının yenilenmeye ihtiyacı vardı. Yönetim kurulunu bu sözümden tenzih ederim. Bütün kurulları yenilendi ama en çok ihtiyacı olan divan kuruluydu. Divan kurulu başkanlığına 8-9 aday çıktı. Bunlardan biri de benim" ifadelerini kullandı.

        "BEŞİKTAŞ DİVAN KURULU ÇALIŞMALARINA BAŞKA BİR BOYUT GETİRECEĞİZ"

        Engin Baltacı, divan başkanlığının ciddi bir değişime ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "Beşiktaş Kulübü'nün, divan başkanlığının aklına, şefkatine, dostluğuna, birlikteliğine, yol göstericiliğine, ciddiyetine, herkese eşit yaklaşımına ihtiyacı vardır. Divan kurulunun, Beşiktaş yönetiminin üstünde bir vesayet organı gibi değil, bir ağabey olmaya ihtiyacı var. Ben bu süreci sizlerle ve divan üyelerimizle yönetilmesini koordine etmeye adayım. Ben bu çalışmanın koordine edilmesinin adayıyım. Yoksa biz Beşiktaş'ımızın divan üyeleri olarak bunu hep beraber götüreceğiz. Beşiktaş Divan Kurulu çalışmalarına başka bir boyut getireceğiz. Bu boyut kulübümüze yarayacak. Bunu yönetimimizin takdirine sunacağız. Bizim getireceklerimizi hayata geçirmek onların takdirindedir. Bu nedenle birçok arkadaşımla beraber hem divan başkanlığına aday olalım mı diye istişare ederken, bir yandan da neler yapabileceğimizi hep beraber konuştuk. Bunu da dar bir ekiple yaptık. Yol haritasını önümüzdeki dönemde açıklayacağız" şeklinde konuştu.

        "AĞZIMIZDAN ÇIKACAK HER ŞEY BEŞİKTAŞ'A BORCUMUZDUR"

        Beşiktaş Yönetim Kurulu'ndan rol çalmak gibi bir niyetlerinin olmadığını da vurgulayan Baltacı, "Biz, ağzını açtığında herkesin dinleyeceği, söylediklerine herkesin itibar edeceği, olumsuz düşünceye sahip insanların çekineceği bir kurul yapısı oluşturacağız. Toplantı formatını değiştireceğiz. Ağzımızdan çıkacak her şey Beşiktaş'a borcumuzdur. Bu borcumuzu yerine getireceğimizi de peşin peşin söylüyorum" diye konuştu.

        "DİKİLİTAŞ'TA HAFİF BİR KALP KIRIKLIĞI VAR"

        Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen olağanüstü genel kurulda yönetime yetki verilen Dikilitaş projesine de değinen siyah-beyazlıların divan kurulu başkan adayı, "Dikilitaş'ta hafif bir kalp kırıklığı konusu var. Beşiktaş ile Dikilitaş bir bütündür. Bu konuda bir hassasiyet var. Bunun biz de takipçisi olacağız. Yönetimimizin, Dikilitaş'ı incitmeyen bir çözüm üreteceğine inanıyorum" açıklamasında bulundu.

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