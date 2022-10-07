Avrupa Yakası dizisinin Burhan'ı Engin Günaydın, Netflix'te yeni bir proje ile izleyici karşısına geçti. Andropoz adlı dizi ile ekranlara geri dönen Günaydın'ın projesi bugünün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. İşte Engin Günaydın'ın başrol olduğu Andropoz hakkında merak edilen soruların yanıtları...

ANDROPOZ KONUSU NE?

Evli ve iki çocuk babası olan Yusuf, tuhafiyecilik yapmaktadır. Marmaris bölgesinde yaşayan Yusuf, 50'li yaşlarına gelmiştir. Bu sebepten ötürü bedeninin yaşlanmasını kafasına fena takmıştır. En büyük hayali deniz kenarında bir eve taşınmaktır. Bu hayali için çaba gösteren Yusuf'un maceraları, ev sahibi ve eniştesiyle yaşadığı zengin dünyanın karanlık yüzünü mizahi bir dil ile görülmektedir.