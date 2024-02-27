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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Enis Destan: Burada iz bıraktıktan sonra çok sevdiğim Bundesliga’da oynamak istiyorum - Trabzonspor Haberleri

        Enis Destan: Burada iz bıraktıktan sonra çok sevdiğim Bundesliga’da oynamak istiyorum

        Trabzonspor'un genç golcüsü Enis Destan, "Burada iz bırakıp sonrasında da çok sevdiğim Bundesliga'da oynamak istiyorum" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 14:15 Güncelleme: 27.02.2024 - 14:15
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        Enis Destan'ın hedefi Bundesliga!
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        Trabzonspor’un genç golcüsü Enis Destan, "Kısa vadede çok hedeflerim var, onları başardıkça daha çok motive oluyorum ve bu beni yukarıya çekiyor. Burada iz bıraktıktan sonra çok sevdiğim Bundesliga’da oynamak istiyorum" ifadelerini kulandı.

        Trabzonspor'un 2021-22 sezonunda Altınordu'dan transfer ettiği forvet oyuncusu Enis Destan, kiralık olarak gittiği Polonya'nın Warta Poznan takımına geri dönerek, Süper Lig’de 5 gol 3 asist, Türkiye Kupası’nda 3 gol, 1 asist olmak üzere toplamda 8 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi. Performansı ile dikkat Trabzonspor’un santrforu Enis Destan, kulüp dergisinin 214’üncü sayısına açıklamalarda bulundu.

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        Enis Destan, küçük yaş kategorilerinde forvet oynayarak başladığı futbol hayatında ilk transfer olduğu Altınordu takımında da forvet oynadığını ancak stoper ihtiyacı nedeniyle bu bölgede de oynamaya başladığını söyledi.

        Stoper mevkiinde başarılı olduğunu ifade ederek ihtiyaç halinde yine o mevkide görev yapabileceğini söyledi. Enis şöyle konuştu: "Sanırım birkaç sezon öyle devam etti. Ama hocam ve başkanımla bunu hep tartıştım, forvette daha iyi olacağımı söylüyordum. Sezon başlamadan forvet oynuyor ama maçlar başlayınca ihtiyaçtan yine stopere geçiyor ve öyle devam ediyordum. En son U17’deyken sezon başında birkaç maçta yine forvet oynadım. Bu kez çok iyi performans gösterince nihayet istediğim mevkide kaldım. Ama A takıma yükseldikten sonra da maçlarda öne geçtiğimizde ve yine ihtiyaç olduğunda çok kez stoper ve 6 numarada görev aldım. O mevkilere alışığım yani. Şimdi de ihtiyaç olunca savunmada elimden geleni yaparım. Ama en verimli olduğum yer tabii ki forvet" dedi.

        "TRABZONSPOR’UN TEKLİFİNE ÇOK KISA SÜREDE KARAR VERDİM"

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        Profesyonel futbolculuk hayatında ilk takımı olan Altınordu’da iyi bir sezon geçirdiğini ve o dönem Avrupa’da oynama hayalleri olduğunu söyleyen Enis, Trabzonspor’un teklifini kabul etmesini ise şu şekilde dile getirdi:"O süreçte herkes gibi Avrupa’da oynama hayallerim vardı ve teklifler de gelmeye başlamıştı. Gelişmeleri ailemle, başkanımla ve hocalarımla sürekli konuşuyorduk. Tam o süreçte Trabzonspor’dan teklif geldi. Çok büyük bir kulüpten davet alırsanız ister istemez yönünüzü oraya çevirirsiniz. O sezon da Trabzonspor şampiyonluğa oynuyordu. Teklif geldikten sonra çok kısa sürede karar verdim. Geriye dönüp baktığımda doğru karar vermişim çünkü en doğru yerdeyim." dedi.

        "SAHADA HER ZAMAN ADALETLİ OLMAK İSTİYORUM"

        Kariyerinin henüz başlarında 17 yaşındayken, Altınordu-Adana Demirspor maçında takımının lehine verilen penaltının haksız olduğu düşüncesiyle dışarı attığı o anları hatırlatan Enis Destan, "Maçta arkadaşıma faul yapıldı, penaltı kararı verildi. Topu ben aldım ama hakem çok yoğun itirazlar oldu. Pozisyon içinde olan arkadaşıma dönüp sordum, penaltı olmadığını söyledi. Hakemin kararını değiştirmeyeceğini bildiğim için böyle bir karar verdim ve topu dışarı attım. Çünkü haksız verilen karar bizim aleyhimize olsa çok öfkelenirdim. Sahada her zaman adaletli olmak istiyorum."

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        "BUNDESLİGA’DA OYNAMAK İSTİYORUM"

        Kısa vadede çok hedefi olduğuna değinen Enis Destan, "Kısa vadede çok hedeflerim var, onları başardıkça daha çok motive oluyorum ve bu beni yukarıya çekiyor. İlk etapta Trabzonspor’la yeni kupalar kaldırmak, hedeflediğim gol - asist barajını tutturmak, bunları teker teker başarmak istiyorum. Burada iz bırakıp sonrasında da çok sevdiğim Bundesliga’da oynamak istiyorum.” İfadelerini kullandı.

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