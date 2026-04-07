ENKA Sanat'tan iki özel konser

ENKA Sanat, 7 Nisan Salı akşamı, Emre Elivar ve Başar Can Kıvrak’ın sahne alacağı “Alacakaranlıktan Işığa” başlıklı iki piyano resitaliyle klasik müzikseverleri Brahms’tan Ravel’e uzanan bir seçkiyle buluşturuyor. Brahms’ın yoğun, dramatik dokusuyla açılan program, romantizmin alacakaranlığından yola çıkarak Ravel’in renklerle parlayan empresyonist dünyasına uzanıyor.

Brahms’ın İki Piyano için Sonat’ı, Alman romantizminin tutkulu ve felsefi ruhunu yansıtırken; Ravel’in Rapsodie Espagnole’ü, İspanyol ezgilerinin ritmik coşkusunu Fransız zarafetiyle bir araya getiriyor. Program, Türkiye’de ilk kez seslendirilecek olan Daphnis et Chloé Süit No. 2’nin, Vyacheslav Gryaznov’un etkileyici iki piyano düzenlemesiyle empresyonizmin ışık, hareket, sihir ve hayalle örülü en görkemli tablolarından biriyle doruğa ulaşıyor.

14 Nisan Salı gecesinde ise klasik müzik dünyasının önde gelen beş değerli sanatçısı ilk kez ENKA Sanat sahnesinde buluşacak. “Büyük Buluşma” isimli bu özel konserde Veriko Tchumburidze (keman), Esen Kıvrak (keman), Öykü Canpolat (Viyola), Dorukhan Doruk (çello) ve Gökhan Aybulus (piyano) ilk kez aynı sahnede bir araya geliyor.

Bu çok özel gecede, oda müziği repertuvarının zirvesinde yer alan iki büyük eser Johannes Brahms ve Antonín Dvořák’ın piyanolu beşlileri seslendirilecek. Her iki yapıt da gerek duygusal yoğunlukları gerekse yapısal zenginlikleriyle hem yorumculara hem de dinleyicilere unutulmaz bir müzikal deneyim sunacak.

ENKA Oditoryumu’ndaki her iki konserin biletleri de Biletix ve ENKA Sanat Gişesi’nden temin edilebilir.